Deplorable, Imagen de Monumento a la Independencia

Está Lleno de Basura, Muebles y Colchones Abandonados

“Que Pinche Porquería… Vienen y Dejan sus Pinches Colchones Meados Aquí”

Por Rafael Hernández Guízar

Como nunca, lleno de ba­sura y hasta con muebles y colchones abandonados, luce el monumento a la Indepen­dencia, en Guadalajara.

Ubicado sobre la calza­da Independencia, cercano a lo que alguna vez fueron los límites de Guadalajara, este monumento está abarrotado de desperdicios y muebles abandonados, algo que mo­lesta de sobremanera a ve­cinos y comerciantes de la zona.

“Que pinche porquería, dígame nada más si no le da coraje ver que vienen y dejan sus pinches colchones mea­dos aquí oiga, como decía mi abuela en esta vida hay que ser puercos pero no trompu­dos”, dijo en entrevista con Página 24 el señor Ricardo Hernández uno de los veci­nos de la zona.

Pero fue más allá: “Mire, a mí la verdad me da mucho coraje este tipo de cosas por­que sabemos que por aquí hay varios hoteles que se dedican a la prostitución jo­ven usted lo sabe, y entonces cuando ya no tienen quien se pueda llevar los colchones o los muebles viejos vienen y los abandonan aquí, dígame si no son chingaderas”.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de este diario acudimos al si­tio en cuestión para escuchar el dicho de vecinos y comer­ciantes, quienes se dijeron muy molestos por la aglo­meración de basura, además de la presencia constante de indigentes.

Cansados de vivir de esta manera, hicieron un llamado urgente a su presidente muni­cipal Pablo Lemus Navarro, al que le exigieron que pon­gan orden ya sobre la calzada Independencia, pues los alre­dedores de este sitio se han convertido en nido de delin­cuentes, debido, aseguran, a la gran cantidad de rateros y borrachos.