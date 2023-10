Académico de la UAG Recibe Galardón por su Larga Trayectoria Educativa

“Tener la licenciatura en este país es un logro”, dicen popularmente, pero pocos hablan de conseguir la maes­tría, no se diga un doctorado y más después de los 80 años, lo que habla de un largo ca­mino de esfuerzo, trabajo, pa­sión y entrega, lo que merece ser recompensado cuando se llega al final del viaje.

Éste es el caso del Dr. Roberto Luis Torres, profe­sor de Ética Profesional de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) quien ha impartido clases desde los 16 años, por lo que se ha dedi­cado a prepararse, estudiar, impartir clases y formar a muchas generaciones de jó­venes.

Por lo que la Organización de las Naciones Unidas, para fomentar los éxitos de vida logrados por personas mayo­res de 60 años, y patrocina­do, entre otros, por Conjunto Santander y la Universidad de Guadalajara (UdeG) le otor­garon el Premio “Platino60” en la categoría Academia.

“Este premio me lo die­ron por logros académicos después de los 60 años y es que obtuve el doctora­do en Ciencias Políticas en México después de los 75 y un estudio postdoctoral en la Universidad de Sala­manca en España al cumplir los 80 años de edad”, dijo.El profesor recibió una me­dalla de plata y la estatui­lla del galardón “Platino60 2023” a sus 81 años de edad y dijo sentirse contento con esta clase de galardones, que le permiten ver, hasta cier­to punto, el camino que ha recorrido en una vida dedi­cada a la educación, forma­ción académica, filosofía y el conocimiento en general.

Profesor Inspirador

Para él, ser maestro ha sido una magnífica posibilidad de transformar a los jóvenes en seres únicos y excepcionales mediante virtudes morales que los acompañarán por el resto de su vida personal y profesional.

“Ser maestro me moti­vó, ya que tuve la fortuna de estudiar con el filósofo y padre de la Administración Moderna, Peter Drucker. De él aprendí que ser maestro es la oportunidad de transformar a jóvenes en seres humanos virtuosos para una vida flore­ciente”, apuntó.

Compartió que como maestro tiene muchos años. Sus primeras clases las dic­tó a los 16 años cuando era estudiante de secundaria en el Seminario San Rafael de Valparaíso, en Chile, en la escuela nocturna para obre­ros, San Vicente de Paul, que mantenía el Arzobispado de Valparaíso en ese país.

Y espera seguir con su la­bor docente y retirarse cuando cumpla los 92 años para dedi­carse a “il dolce far niente”, que es la dulzura de no hacer nada sin sentir culpabilidad.Para el doctor, un buen alum­no es aquel que no usa el ce­lular en la clase “sólo si es ne­cesario para el tema que está en discusión”.

Nacido en la ciudad de Valparaíso, Chile, estudió economía, administración, ciencia política y Filosofía; relata que se vino a vivir a Guadalajara, Jalisco, por el amor de una mujer tapatía na­cida en Sonora, a la que llama la Tía Trini, con quién se casó a los 69 años.

“La conocí porque Dios así lo quiso, por pura casuali­dad. No podía dejar pasar esa tremenda oportunidad. Tuve la fortuna de un primer matri­monio y cuatro hijos. Quedé viudo de Patricia, mi prime­ra esposa, y por la gracia de Dios, la oportunidad de un nuevo amor aquí en Guada­lajara con Trinidad Terrazas Gastelum (la Tía Trini). Acá en mi nueva vida en Méxi­co; no tengo mascotas, es que tengo muy poco tiempo libre, me gusta el placer de cocinar. Porque cuando cocinas tienes que concentrar toda tu aten­ción en lo que estás picando, friendo o sazonando”, añadió.

Más del Galardonado

El Dr. Luis Torres estudió su grado Postdoctoral en Es­paña en la Universidad de Sa­lamanca en Phronesis de los Clásicos. Doctor en Ciencia Política del Instituto Interna­cional del Derecho y del Esta­do (IIDE), México, Maestría en Management de la Univer­sidad de Redlands, EEUU.

Alumno y asistente desig­nado de Peter F. Drucker en la Universidad de Claremont, California.

Cuenta con doble titu­lación como Ingeniero Co­mercial (Management) y Li­cenciado en Economía en la Universidad de Concepción, Chile.

Se desempeñó por más de 30 años en Estados Unidos en posiciones de liderazgo eje­cutivo. Trasladó su residen­cia a México donde ha sido invitado por organizaciones empresariales y universida­des abordando temas de lide­razgo, innovación y filosofía de vida. Actualmente es pro­fesor de Ética Profesional en la UAG y de Ciencia Política y Economía a nivel maestría y doctorado en el Instituto Iberoamericano para el De­sarrollo Educativo de Ciudad de México.

Su formación académica abarca cuatro culturas: Es­paña, México, Estados Uni­dos y Chile, abordando un amplio abanico de temas de alta relevancia para una vida floreciente y virtuosa basada en la ética aristotélica.