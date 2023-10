“No Levantan la Basura” en el Mercado Felipe Ángeles

“Esto es una Pinche Cochinada”

Por Rafael Hernández Guízar

Abarrotados de basura lu­cen los alrededores del mer­cado Felipe Ángeles, en Gua­dalajara.

Vecinos de esta central de abastos ubicada al Oriente de la Zona Metropolitana de Guadalajara lamentaron que todos los días es lo mismo, una vez que termina la activi­dad comercial de los locata­rios, la basura se aprecia por montones en donde quiera.

“Usted cree, esto es una pinche cochinada. Nomás dí­game si no da hasta coraje ver todo esto, pasa que gente a ve­ces si barre y esas cosas pues sí, pero que no sean puercos que no dejen así las cosas, qué culpa tenemos los que vivi­mos por aquí, es el colmo que no levantan la basura, y luego son los primeros en estarse quejando”, dijo muy molesto Juan José Rodríguez, uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

Pero fue más allá: “Aquí deberían de venir los del ayun­tamiento y clausurarles a los locatarios que dejen toda su basura. Ahora, no nada más son los que tienen un local, hay mucho vendedor que viene y se estaciona por aquí con sus camionetas y bajan verdura y la están vendiendo y vea como dejan donde quiera, como le digo, nada más vea usted y dí­game si esto es justo”.

Tras recibir una denuncia en la redacción de Página 24 acudimos a la zona en cuestión para platicar con los vecinos de esta importante central de abasto.

En efecto encontramos que es abrumadora la cantidad de basura que se puede apre­ciar apilada en las esquinas y afuera de los locales.

Bolsas y bolsas de des­perdicios, además de un olor putrefacto es el común deno­minador en dos alrededores del mercado, algo que se ha denunciado constantemente al Ayuntamiento de Guadala­jara, pero que al parecer no ha sido escuchado, pues sigue sucediendo.

Por ello, vecinos de la zona hicieron un llamado a su presidente municipal Pablo Lemus Navarro, exigieron que personal del ayuntamien­to a su cargo se haga presente y aplique las medidas coer­citivas correspondientes para evitar que los alrededores del mercado sigan luciendo de esta lamentable manera.