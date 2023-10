Mejorar Calidad de Vida con Alimentos

Día Mundial de la Alimentación

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día Mun­dial de la Alimentación, que se conmemora hoy 16 de oc­tubre, autoridades del DIF Zapopan recalcaron la im­portancia porque las familias sepan los diferentes tipos de alimentación y las repercu­siones que esto trae, con la finalidad de prevenir enfer­medades y por ende mejorar la calidad de vida.

Ante este escenario, la Coordinación de Nutrición y Asistencia Alimentaria del DIF Zapopan no dejó de recor­dar los diferentes beneficios de incorporar en las comidas frutas y verduras propias de la estación, con alta función antioxidante para favorecer al sistema inmunitario y preve­nir enfermedades.

“La Organización Mundial de la salud (OMS) recomien­da el consumo diario de 400 gramos de frutas y verduras, lo que equivale a tres frutas y dos verduras al día. Entre las frutas recomendadas, por su alto contenido de vitamina C, están la guayaba y el kiwi, las cuales ayudan a contrarrestar la amenaza de enfermedades infecciosas que son frecuen­tes durante estos meses”, ex­plicaron autoridades munici­pales.

Además de estas frutas, agregaron que también son particularmente benéficas otras como la mandarina que es rica en vitaminas C y A, así como el tejocote, rico en vitaminas C, B y en calcio, y los cuales por cierto son de temporada.

Respecto a las verduras, relataron, están aquellas con alto contenido de vitamina C como el pimiento -que aporta también vitamina A- y el rá­bano, bueno en hierro y yodo. La espinaca es rica en vitami­nas C, D, B, hierro y calcio, mientras que el perejil contie­ne vitaminas C, D, B, calcio y hierro.

“Otros alimentos que de­ben incluirse en esta tempora­da son los frutos secos, ricos en vitaminas E y B, entre los cuales están los cacahuates, almendras, nueces, pistaches, avellanas y semillas de gira­sol. Sin embargo, el consumo de estos no debe exceder las diez unidades diarias”, enfati­zaron.

Para tomarlo en conside­ración por su alto conteni­do vitamínico, autoridades municipales añadieron que otras de las frutas y verdu­ras recomendadas para esta época de otoño-invierno son los arándanos, granada, higo, uva, manzana, pera, durazno, berenjena, chícha­ro, calabaza, coliflor, ejote y la zanahoria.