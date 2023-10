Critican Lentitud en Juzgados Familiares

Exigen al Presidente del Consejo de la Judicatura Ponga Orden

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos tronaron con­tra la lentitud con la que re­suelven en los juzgados fami­liares de Ciudad Judicial.

Y es que los juzgados que se ubican sobre el Anillo Peri­férico cada vez están más len­tos, resuelven con dilación y hacen que la idea de alcanzar justicia pronta y expedita sea una ilusión para los justicia­bles.

“Mire le voy a decir una cosa, están cada vez peor, cómo es posible que una sim­ple copia certificada lleven tres meses y no las hayan acordado, ya no diga usted convivencias o cuestiones de alimentos que es una cosa urgente y que debería de pre­ocupar a todos porque se trata de menores de edad, nosotros queremos hacerle un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, al magistrado Daniel Espinosa, que venga y ponga orden, y de plano si no funcionan los que trabajan en el juzgado que los despidan”, sentenció Fernando Magalla­nes, un abogado litigante en­trevistado por este reportero.

La desesperación no solo es para los litigantes, también para las personas que tratan de resolver alguna controversia en dichos juzgados, tal es el caso de la señora Yadira Flores, una mujer que desde hace 12 años intenta que se resuelva la desaparición de su esposo, ha tenido que pagar una cantidad inmensa de dinero pues ningún abogado ha podido obtener la declaración de ausencia.

“Ya mi hija es hasta mayor de edad, lo único que necesi­tamos es que nos den lo de la declaración de ausencia, que nos den el acta de defunción que se tiene que dar porque mi esposo ya no va a aparecer, no pudimos cobrar los seguros ni hemos podido cancelar el cré­dito del Infonavit, no es posi­ble que vivamos así, la verdad es que he pensado en muchas ocasiones en tirar la toalla”, dijo la desesperada mujer, quien espera desde hace casi un año que dicten sentencia en el juzgado octavo de lo fa­miliar.

A decir del personal de los juzgados entrevistado por Pá­gina 24, el problema radica en que están sobresaturados.

De acuerdo con lo que se indicó a este reportero, son más de tres mil los asuntos que se resuelven en cada uno de los juzgados, por lo que urgen la apertura de nuevos espacios y que se impulse el juicio en línea.

A esto se agrega los días que han sido considerados como inhábiles y los periodos vacacionales que se otorgan al personal de los juzgados en todo el estado de Jalisco.