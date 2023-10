Exigen en Tonalá Proyecto Para la Recolección de Basura

Critican la Administración de Sergio Chávez por Deficiente

Por Rafael Hernández Guízar

Tonalá se cae a pedazos por la deficiente administración de Sergio Chávez, consideraron ciudadanos entrevistados por Página 24.

Saúl Curiel, representante de vecinos de varias comunidades del municipio de Tonalá, destacó que es urgente que exista un proyecto asertivo para dar una un destino final a los desperdicios que se producen en el municipio, considerando así que la recolección de basura, es quizá uno de los mayores conflictos que enfrenta la actual administración a cargo de Sergio Chávez Dávalos.

“El municipio tiene la capacidad de retomar el servicio de recolección de basura y hacer un buen proyecto para tener un servicio eficiente. Los botes de basura que normalmente se llaman papeleras y se ponen únicamente para que la gente que va pasando ponga su basura, pero hace falta mucha cultura y educación y yo siempre he dicho que los mexicanos nos educamos cuando nos tocan el bolsillo, si no hay una sanción no vamos a entender, si tú pones una papelera lo que pasa es que la gente va a llegar a dejar basura de su casa y como ya no va a caber te van a empezar a dejar la basura por todos lados”, dijo.

Por ello destacó que hace falta que por parte del ayuntamiento exista un verdadero proyecto para la recolección de basura no solamente en los domicilios sino también, en relación a la basura que se genera cotidianamente tanto en la cabecera municipal como en las diversas colonias.

“Antes teníamos el problema de que había perritos que abrían las bolsas, ahora tenemos el problema de los pepenadores y ves que a todas horas están pepenando basura, no está mal pero cuando llega la empresa a recolectar la basura lo que va a pasar es que ellos no barren y van a dejar el regadero de basura por todos lados, se tiene que regresar a lo que antes se hacía cuando la gente que llegaba por la basura llegaba también y barría, hay que tener un municipio limpio porque es uno de los municipios más sucios de la ciudad”, dijo.

Destacó que en las últimas administraciones se vivió un severo problema por la recolección de basura, pero en la actual que encabeza por segunda ocasión -aunque no continua- Sergio Chávez.

Por ello resaltó que indiscutiblemente el próximo presidente municipal de Tonalá deberá tener como uno de los ejes rectores de su plan de trabajo un servicio adecuado de recolección de basura.