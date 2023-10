Deficiente, Bacheo en la Cabecera Municipal de Tonalá

Critican Vecinos Labor del Ayuntamiento

“Aquí lo que Hace Falta es que Vengan y Hagan un Trabajo Bien, que Levanten el Asfalto que no Sirve en General y que Pongan Nuevo”

Por Rafael Hernández Guízar

Finalmente, el Ayuntamiento de Tonalá empezó el bacheo de la calle Maple la cabecera municipal.

Tras una enorme cantidad de denuncias ciudadanas respecto a las pésimas condiciones de esta calle, el ayuntamiento tonalteca empezó el trabajo de bacheo sobre la señalada vía, sin embargo, a decir de los vecinos y comerciantes de la misma, no de la mejor manera.

“Pues qué le puedo decir, tampoco es que hayan venido a hacer una maravilla, no más vea cómo están dejando una parte sí y una parte no, aquí lo que hace falta es que vengan y hagan un trabajo bien, que levanten el asfalto que no sirve en general y que pongan nuevo, ni modo que no haya con qué hacerlo”, dijo Eulogio Castro, uno de los vecinos entrevistados por Página 24.

Y es que la cuadrilla del ayuntamiento realiza el trabajo que se les encomendó, tapar los baches que hay por toda esta calle con una mezcla de chapopote con grava.

“Y ya es todo lo que están poniendo, en vez de que hicieran las cosas bien la verdad que tampoco estamos tan gustosos de que estén echando esto, sí agradecemos que vengan y se dignen a tapar los baches, pero es su obligación, tampoco les vamos a aplaudir, y no de los trabajadores, es obligación del presidente municipal y de los que son encargados de esta área”, agregó.

Tal como se puede apreciar en las imágenes captadas por este diario, la colocación de grava con chapopote fue de manera parcial, solo en algunas partes de la calle se hicieron reparaciones menores que a decir de vecinos y comerciantes, en efecto eran urgentes más no son contundentes.

Por ello vecinos y comerciantes de la zona hicieron un llamado a su presidente Sergio Chávez; solicitaron que se realice una labor a fondo para que al cabo de unos meses la grava y chapopote que fue colocada no sea levantada por el paso de los autos.