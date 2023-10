Aniquilan en Guadalajara las Tradicionales Calandrias

Solo Operarán Carruajes Eléctricos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la indefinición jurídica en el que se encontraba el tema desde hace años, por incumplimiento del concesionario, el pleno del ayuntamiento de Guadalajara aprobó modificaciones para prohibir el uso de los caballos en calandrias; ahora sí todas deberán ser eléctricas.

El cambio de las carrozas tradicionales por eléctricas comenzó en 2017, en la administración del entonces alcalde Enrique Alfaro, sin embargo, el proceso de migración nunca concluyó porque la empresa que proporcionaría los vehículos se disolvió, suscitando que desde hace algunos años a la fecha prevalezcan 39 calandrias tiradas por caballos y 16 motorizadas.

Es por ello que en este sentido se aprobó un nuevo acuerdo, en el que se determinó que el gobierno del estado aportará 50 por ciento de cada una de las nuevas unidades eléctricas y el ayuntamiento de Guadalajara la otra mitad, a fin de que estas sean entregadas en comodato a los calandrieros. La inversión total para hacer el cambio será de 14 millones de pesos.

Los caballos se quedarán con sus respectivos dueños, no obstante, si estos no tuvieran los recursos para mantenerlos, podrán donarlos al mismo ayuntamiento para que se utilicen en trabajos de equinoterapia, en aras de que se mantengan bajo supervisión médica y en general en las mejores condiciones de vida.

La propuesta fue avalada por 15 votos a favor de regidores de Movimiento Ciudadano (MC), PRI, Morena y Hagamos, una abstención de la morenista Candelaria Ochoa y un voto en contra del regidor del PAN, Fernando Garza.

Este último justificó su voto al señalar que la iniciativa nunca les llegó a tiempo para analizarla y que, contrario a lo que se quiso hacer ver, el tema jamás fue socializado con los calandrieros que se verán afectados por esta medida ya aprobada: “Me dicen que está socializada y yo platiqué poco antes cuando conocí esto, con algunos calandrieros que tienen caballos, y me dicen que no les preguntaron si la querían o no la querían. Creo que es una tradición de Guadalajara los caballos. Un caballo bien cuidado y bien alimentado puede hacer este trabajo. La verdad es que las carrozas eléctricas a mí en lo personal se me hacen una tontería”.

La regidora de Morena, Candelaria Ochoa explicó que si bien está de acuerdo con que los caballos tengan las mejores condiciones de vida, no se debe olvidar que calandrieros viven de esta actividad. Coincidió en que a no a todos se les informó del tema y aseguró que con la migración a las carrozas eléctricas se contaminará más la ciudad: “Tendríamos que garantizar el trato a los caballos de una mejor manera. Yo he vivido entre caballos y sé que para mantenerlos en condición para trabajar, tienen que tener un excelente trato. Ojalá que también tengamos esa visión de la otra parte de los calandrieros que viven y comen de eso, y que por otro lado la contaminación se va a incrementar en esta ciudad”.