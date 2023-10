Oficiales Omisos en el Centro

“Aquí la Policía no Sirve de Nada”

Por Rafael Hernández Guízar

Se desbordó la inseguridad en la zona centro de Guadalaja­ra por las omisiones de la poli­cía, acusó el presidente de veci­nos de la colonia El Santuario, Francisco Fuentes Orozco.

En entrevista con Página 24, el representante de veci­nos dijo que la policía muni­cipal es sumamente omisa y nociva en muchas ocasiones para la ciudadanía, luego de que no cumplen con sus fun­ciones y además recaen cons­tantemente en actos de abuso de autoridad, tal como suce­dió hace unos días con la gol­piza que recibió un indigente en pleno centro tapatío.

“Siempre lo hemos dicho, que es muy lamentable que de­jen encargados y que no estén presentes los comandantes, lo que hicieron en esta ocasión fue de verdad muy lamentable y ahí lo que procedía era que hicieran una detención por una falta administrativa y no llegar a una golpiza a esta per­sona, lo agarraron a patadas y fue muy lamentable, aquí la policía no sirve de nada por­que en la noche nada más an­dan padroteando (sic)”, dijo muy molesto el entrevistado.

Y agregó: “Nosotros hace­mos un llamado a la regidora Mariana Fernández, que es la titular de la Comisión de Segu­ridad, y también al presidente municipal Pablo Lemus Nava­rro, cómo es posible que estén haciendo tantos cambios en la policía y que no hagan nada porque aquí haya seguridad y orden, estamos muy molestos y vamos a ir a buscar directa­mente al superintendente de la zona centro de Guadalajara, Juan Manuel Munguía, lo va­mos a hacer los presidentes de colonos de varias de las colo­nias en los próximos días”.

Y es que, a decir de Fran­cisco Fuentes Orozco, la situa­ción que se vive en el primer cuadro de esta ciudad capital es ya insostenible, dijo que hay una falta enorme de vigilancia por las calles aledañas al Paseo Alcalde y en general, entre el polígono que comprende de la calzada Independencia hasta la avenida Federalismo.

Destacó que hay muchos problemas que la policía po­dría evitar con una vigilancia adecuada y un acercamiento efectivo con la sociedad, algo que simplemente ha quedado de lado.

Así mismo, lamentó que durante la celebración de La Romería el comercio ambu­lante se haya desbordado al grado de causar un enorme caos para quienes viven en la zona centro de Guadalajara. En este sentido resaltó que tanto el superintendente de la zona centro como la contralora municipal con sus omisiones podrían estar cometiendo el delito de abuso de autoridad.