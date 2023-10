La cultura del Bienestar, un Factor cada vez más Practicado en las Empresas

El Mtro. Alonso Berrelle­za cuenta con 13 años de ex­periencia en diferentes roles de desarrollo humano, tales como empleabilidad, contra­tación de campus, captación de talento, relaciones públi­cas y desarrollo de proyectos enfocados al deporte, bienes­tar, salud y felicidad.

Actualmente, el egresa­do de la carrera en Adminis­tración de Empresas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), de la ge­neración 2008, es reclutador de estudiantes o recién egre­sados en Microsoft, una em­presa líder en la industria de la tecnología para los pues­tos en América Latina, desde México hasta Argentina.

“La verdad es muy padre cuando puedes detectar en los jóvenes esas ganas, ese interés particular, no solo de entrar a la compañía, sino de buscar crecer y dar el extra”, expresó el UAG Alumni.Por su gran experiencia labo­ral, compartió que la cultura del bienestar es un factor de­cisivo que las compañías es­tán atendiendo cada vez más para lograr que los colabora­dores tengan más sentido de pertenencia y arraigo en las empresas.

“Y es que hablar de la cultura del bienestar es algo que puede ser sencillo, pero al mismo tiempo de las per­sonas, alguien puede ser in­geniero de procesos, recluta­dor u otro puesto dentro de la compañía y ser tomado en cuenta por la persona que es, en donde se preocupan de que se sienta bien, que esté bien, pero la empresa tiene muchas otras cosas más que única­mente el puesto de trabajo como áreas de aprendizaje, de responsabilidad social, grupos de interés interno, etcétera”, afirmó el egresado de la UAG.

“A medida que el em­pleado se vea involucrado con este tipo de cuestiones internas que le abran mu­chas oportunidades para que aprenda, porque no todo es el salario físico, sino también es la parte emocional de sentirse realizado dentro de la empre­sa y de generar compromiso con la misma compañía”.

Por otro lado, comentó que el perfil de egresados que buscan las empresas de tec­nologías es lo que llaman el tecnólogo como Ingenieros en Sistemas, Software, entre otras similares, y de las carre­ras de Negocios. Sin embargo, el diferenciador más impor­tante que quieren es el extra que puedan dar los jóvenes de aprender más, de realizar más cosas y de ir más lejos.

“Estoy feliz de pertenecer a una empresa como Micro­soft, me siento satisfecho por todas las áreas de aprendiza­je que tengo, el entrar a este corporativo fue todo un cam­bio, principalmente cultural, porque venía de una empresa India y para mí fue un shock con respecto a una norte­americana, si bien las dos se dedican a la tecnología, eran muy diferentes”, compartió. Trayectoria profesional

La trayectoria profesional del Mtro. Alonso Berrelleza ha sido un camino fascinante, su primer trabajo fue en go­bierno en el área de Recursos Humano del DIF de Guada­lajara, “aquí tuve el primer contacto con la gente, de ver cómo los podía ayudar y fue donde descubro que esto me encantaba”.

Luego, adquirió experien­cia de consultoría con empre­sas y colaboró en los Juegos Panamericanos como volun­tario dentro del Comité.

“Después me metí al en­torno universitario, ahí traba­jé en la parte de empleabili­dad ayudando a los jóvenes con currículums y con toda la parte de marketing personal”, refirió el Mtro. Berrelleza.

El egresado UAG también trabajó para la Secretaría de Salud de Puebla, Tata Consul­tancy Services (TCS), entre otras empresas que le han per­mitido lograr un contacto muy grande con universidades y otras áreas de la sociedad, así como viajar a diferentes ciu­dades de México, España y del resto del mundo.

“Cabe resaltar que haber estudiado en la UAG me sirvió mucho para aplicarlo a mi vida profesional y lo­grar todo lo anterior, sobre todo por las competencias y la gran experiencia de mis profesores, que muchos de ellos trabajaban en empleos más allá de la Autónoma y, por supuesto, la gran mo­tivación por parte de la es­cuela para hacer prácticas y de no quedarnos únicamen­te con la parte del estudio”, compartió.

De este modo, aprovechó para contarnos la razón que lo llevó a estudiar la carrera en Administración de Empresas en la UAG. El motivo es que fue influenciado por su mamá, que era Contadora Pública, mientras que su papá fue Eco­nomista, quienes le permitie­ron tener las bases de Admi­nistración.

“La verdad es que se me hizo una carrera muy intere­sante porque tiene un poquito de todo a nivel general y cu­bre Administración, Finanzas, Contabilidad, Comercio, Lo­gística, entre otras áreas que al final me dieron buenas bases para hacer lo que más me gus­ta”, comentó el UAG Alumni.

Otra parte interesante en él, y que lo caracteriza, es la labor social que realiza desde el 2012, la que por azares del destino descubrió en el depor­te, particularmente en el fútbol para gente vulnerable; de he­cho, ha colaborado con distin­tas organizaciones no guber­namentales de este deporte.

“Incluso, en pandemia lan­zo mi podcast para visibilizar a deportistas de la calle que con el fútbol han salido adelante, han salido de drogas, del alcoholis­mo y otras adicciones”, contó.

Paso por la UAG

Lo que más recuerda de su paso por la Autónoma es haber estado disfrutando del Campus, de la vida con los es­tudiantes y el convivir con los profesores.

“Tengo una larga carrera aquí en la Autónoma desde la secundaria, incluso más atrás mi mamá fue maestra en la Au­tónoma, entonces desde niño andaba aquí por los pasillos y en las aulas. Nací con ese sello de la casa y desde siempre he tenido un cariño por la Univer­sidad”, detalló el Mtro. Alonso Berrelleza.

“El recuerdo que más me gusta de la UAG es cuando regresé como estudiante de universidad, el haberme to­pado con profesores que eran compañeros de mi mamá, que trabajaron con ella, que me dieron clase a mí y que me acabaron de formar como pro­fesionista”.

Por último, el egresado de la carrera de Administración de Empresas aprovechó para mandar el siguiente mensaje a los estudiantes: “El mensa­je que les doy es que no dejen de soñar con lo que les gusta y que den ese extra, que no se queden con lo básico, sino que busquen y participen en concursos, prácticas, que co­nozcan personas, que viajen, que aprovechen el tiempo que tienen para que realmente tengan conocimiento y hagan experiencias que les ayuden a definir hacia dónde quieren di­rigirse en su área profesional”, concluyó.