Devoción, Esperanza y Cariño, en La Romería

Más de 2.2 Millones Unidos por una Misma fe

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El cariño, la devoción, el agradecimiento y sobre todo la esperanza, fueron parte de los sentimientos que se res­piraron ayer con motivo de la edición número 289 de la Romería de la Virgen de Za­popan; unidos por una misma fe, ciudadanos consideraron que este año la celebración también se llevó con rotundo éxito.

Aunque La Generala con­cluyó su peregrinar ayer en la Basílica de Zapopan, tras visitar a lo largo del año al­rededor de cien templos en la ciudad, lo cierto es que des­de el miércoles por la tarde y el jueves temprano, miles de fieles se dieron cita para se­guirla en su último recorrido como parte de una tradición que muchos de ellos vienen repitiendo desde hace años.

Desde recién nacidos has­ta adultos mayores, personas de todas las edades se dejaron ver por igual, ya sea solo para admirar a la virgen, para pedir un favor o agradecer alguno que ya les haya concedido.

“Mi mamá y mi abuelita nos traían a mí y mis her­manos desde que estábamos chiquillos y era una friega porque nos veníamos desde un día antes y luchar para no dormirnos, pero creo que todo lo que reviste esta cele­bración se nos quedó, porque mi hermana y yo al menos sí nos venimos con las familias a dar gracias por otro año de vida más”, platicó para Pági­na 24 Gabriela Mora.

“He andado malillo unos meses y sí quisiera que La Generala me ayudara a salir adelante (…). Sí somos devo­tos y con el corazón estamos aquí, como lo hemos hecho ya otros años sin saltarnos ningún año para acompañarla hasta su casa”, expresó don Rogelio Avelar.

Los tradicionales danzan­tes se dejaron ver desde tem­prano, dándole más color a una celebración centenaria, sin embargo, detrás de las cuadrillas hay personas que no solo se prepararon duran­te semanas o meses para la peregrinación, sino también aquellos que aprovecharon para agradecer algún favor ya cumplido.

En este tenor, tampoco faltaron los fieles que des­calzos caminaron el trayecto de la Catedral Metropolitana hasta la Basílica de Zapopan, como una forma de pagar una manda, así como quie­nes a tramos se fueron en ro­dillas también para afianzar sus peticiones.

“A nosotros nos ayudó hace ya muchos años, yo creo que unos 15, y desde entonces venimos a darle las gracias porque nos ha permi­tido seguir todos juntos otro año más. Hemos tenido altas y bajas, pero gracias a ella y a Dios seguimos todos aquí y es lo que importa y por lo que no nos perdemos esto”, agregó doña Luisa López Gutiérrez.

Con cantos y muchos re­zos, la Romería de la Virgen de Zapopan se llevó otro año más en la ciudad, para el gus­to de fieles que no dejaron de manifestar su alegría por ha­berse reunido en esta celebra­ción una vez más.

Saldo Blanco

Con saldo blanco y la asis­tencia de más de 2.2 millones de feligreses es como se llevó a cabo ayer la Romería de la Virgen de Zapopan, informa­ron autoridades municipales y estatales.

Tras el operativo que se desplegó desde el miércoles por la tarde, con la presencia de miles de funcionarios pú­blicos del gobierno del estado y los ayuntamientos de Gua­dalajara y Zapopan, ayer por la tarde autoridades dieron el corte final de esta celebración en su edición número 289.

La Generala partió ayer desde la Catedral Metropoli­tana, seguido de fieles, hasta llegar a la Basílica de Zapo­pan pasado mediodía, con­cluyendo así una celebración que, en 2018, fue declarada por la UNESCO como

La Romería: Ciclo Ritual de la Llevada de la Virgen de Zapopan como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“Lo que tenemos de ver­dad es una gran joya que no solamente es patrimonio in­material de la humanidad, sino que nos hace sentir muy orgullosos como zapopanos, como jaliscienses, como ta­patíos, como mexicanos. El día de hoy asistí feliz a venir­le a dar las gracias a la Virgen de Zapopan que me haya per­mitido esta gran oportunidad de nueve años consecutivos, y agradecerle a la a todas y todos ustedes”, refirió el al­calde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

Los festejos comenzaron desde el 11 de octubre con la Misa de la Renovación del Patrimonio en la explanada del Instituto Cultural Caba­ñas, para luego seguir con la vigilia nocturna, la serenata y la Misa de Despedida de La Pacificadora en la Catedral Metropolitana.

El trayecto hasta la Ba­sílica de Zapopan fue de 9.2 kilómetros, y en el recorrido autoridades de Guadalajara brindaron 84 atenciones mé­dicas -con dos traslados sin urgencias absolutas-, aten­dieron seis casos de menores extraviados y una riña, lleva­ron a cabo dos detenciones por faltas administrativas, y aplicaron 91 infracciones a vehículos y 35 más a comer­ciantes. En tanto que en el tramo de la Ex Villa Maicera se proporcionaron 277 aten­ciones médicas.

Además, informaron que personal de limpieza de am­bos municipios recolectó más de 50 toneladas de basura a lo largo de estos dos días de celebración, y que para pre­servar la seguridad en todo momento se contó con la participación de más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y otros 550 de la Comisaría Vial. A decir del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, este año la Romería de la Virgen de Zapopan ad­quirió un significado especial, pues concluyó con el Bicen­tenario de Jalisco, el cual fue proclamado como entidad li­bre y soberana el 6 de junio de 1823.

Recolectan 50 toneladas de basura

A pesar de que se trata de una celebración de años que reúne a miles cada 11 y 12 de octubre, lo cierto es que ni la devoción hace que per­sista el orden y la limpieza ante las grandes cantidades de basura que feligreses de­jan en el centro de Guada­lajara, debido a la Romería de la Virgen de Zapopan. Personal de limpieza de am­bos municipios recolectó más de 50 toneladas de basura a lo largo de estos dos días de ce­lebración.

La Generala, como tam­bién se le conoce, partió ayer por la mañana desde la Ca­tedral Metropolitana hasta la Basílica de Zapopan, seguida en su ya habitual recorrido por más de dos millones de personas que se dieron cita. Sin embargo, detrás de los cantos, los rezos, las danzas y la fe, quedaron banquetas, ca­lles y avenidas con múltiples desechos que trabajadores del ayuntamiento, tan rápido como podían, limpiaron en el transcurso de la mañana. En un recorrido por Página 24, no solo se constató este que es uno de los habituales problemas que quedan luego de esta celebración, sino que se dialogó con comercian­tes y transeúntes en general, quienes no dejaron de mani­festar su molestia por lo sucio que quedaron muchos de los espacios del primer cuadro de la ciudad.

“Aquí es parejo y no nada más son las personas (los fie­les), los mismos comercian­tes (semifijos) que llegan por la temporada, entre mismos compañeros abusan y no es justo porque queda aquí el co­chinero, no son buenos para limpiar o recoger su basura, nada más ahí la dejan juntada, si bien nos va, pero ni buenos para llevársela”, consideró la señora Adriana, comerciante del lugar.

“Creo que el gobierno de­bería ser más duro con esto de la basura, porque aunque ellos se pongan a limpiar tampoco está bien que la gente que vie­ne aquí por su religión venga a ensuciar y se vaya como si nada. Son tantas personas las que se juntan aquí que ya te imaginarás lo que sale de ba­sura”, añadió Karen González Estrada.

“Es una fiesta muy bonita, que se vengan todos a hacer­le compañía a la virgen desde un día antes y luego marchen con ella, pero lamentablemen­te muchos no tienen cultura o conciencia cívica y eso gene­ra que todo quede con basura. ¿Qué tanto les cuesta llevarse lo que traen? Luego por esto es que la celebración también es criticada”, expresó Maricruz Aguilar, también comerciante. Además de la basura, según entrevistados por Página 24, el tema de la inseguridad tam­bién es otro de los problemas que trae para estos días la ro­mería, ya que si bien hay pre­sencia policial y todo un ope­rativo para que la celebración se lleve de lo mejor posible, los asaltos y carteristas abun­dan en espacios con mayor acumulación de personas o en calles aledañas al centro ya por la noche o muy temprano.

Ante esto, no dejaron de llamar a las autoridades a po­ner mayor atención en estos y otros puntos, como el desor­den vial que se genera a los alrededores del centro de la ciudad y el excesivo ruido también en la zona.