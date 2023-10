Alcalde de Tlajomulco Apadrina a Graduados de la UAG

Las carreras del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecno­logía (DCyT) y Profesional Asociado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) celebraron su ce­remonia de graduación en presencia de las autoridades universitarias, académicas, padres de familia y de su pa­drino de la generación 2023, el Ing. Salvador Zamora Za­mora, egresado de la UAG y Presidente Municipal de Tla­jomulco de Zúñiga.

En su mensaje, el padrino recordó cuando él se graduó de esta casa de estudios, una de las etapas más bonitas de su vida, y felicitó a quienes culminaron su formación universitaria en la UAG.

“Muchas felicidades por este objetivo cumplido. Hoy, tanto esfuerzo y trabajo in­vertido cobran su recompen­sa, muchas felicidades tam­bién a todos sus familiares, también a sus amigos, por­que ellas y ellos son muy im­portantes en el éxito que us­tedes han conseguido el día de hoy”, afirmó el Alcalde de Tlajomulco de Zúñiga.

“El día de hoy he recibi­do el encargo, y lo hago y asumo con toda responsa­bilidad de ser el padrino de esta generación, y con mu­cha emoción, cariño e ilusión quiero decirles muchas gra­cias por la elección, así como la oportunidad también de acompañarnos en este proce­so importante de su vida, me parece que uno de los más importantes de su vida y me siento de verdad infinitamen­te orgulloso”.

Luego, el alumno Paulo Eduardo Zamora Venegas, en representación de los gradua­dos, recordó que después de un camino lleno de dificulta­des, esfuerzos, fracasos, éxi­tos, finalmente ven el fin de esta etapa y pueden decir con orgullo que lo lograron.

En su mensaje también invitó a cada uno de sus com­pañeros a dar lo mejor de sí mismos, a seguir adelante y hacer cosas grandes por la sociedad; por último, los fe­licitó por el logro alcanzado y reconoció el esfuerzo de todos quienes los apoyaron desde sus familias hasta el cuerpo docente.

Finalmente, a nombre de las autoridades universitarias, el Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico de la UAG, les dijo que están a punto de finalizar un viaje e iniciar otro, un viaje que cul­mina precisamente con su for­mación profesional, que lleva una gran cantidad de informa­ción, de experiencias y una gran oportunidad de futuro.

“La maleta con la que ini­cian otro viaje lleva los cono­cimientos necesarios para un desarrollo profesional adecua­do, nunca habrá conocimiento suficiente, el conocimiento es infinito, siempre tendremos oportunidades de seguirlo ac­tualizando, pero su viaje para el inicio de su actividad profe­sional ya está listo”, refirió.

Al concluir, el Dr. Petersen Farah tomó protesta a los nue­vos profesionistas de esta casa de estudios, quienes se unen a los más de 140 mil egresados Líderes innovadores de clase mundial.

Sobre el padrino

El Ing. Salvador Zamo­ra Zamora estudió Ingeniero Agrónomo Zootecnista en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). En el sector privado ha ocupado cargos como Presidente del Consejo de Administración del Fondo Agrícola Regional de Occidente, Asesor Técnico de cultivo de maíz en Tlajo­mulco de Zúñiga por parte de Comagro, Miembro y Vocal del Consejo de Administra­ción de la Asociación Mexi­cana de Criadores de Ganado Limousin, entre otros.

En la administración públi­ca ha sido Diputado Local por el Distrito 7, Diputado Federal por el Distrito 12, Director de Medio Ambiente y Ecología y actualmente es el Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Staff/Página 24