Morena Señala Presunta Suplantación en Cobros de Salario

Exigen a la Contraloría Ciudadana de Guadalajara Investigar

Celia Soto, Empleada de Inspección y Vigilancia, Denunció que Desde Marzo no ha Recibido su Pago, Pero sus Cheques han Sido Expedidos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Por presunta suplantación en los cobros del salario de una trabajadora reinstalada a la administración tapatía, regidores de Morena en Guadalajara exigirán una investigación a la Contraloría Ciudadana para que se sancione a los responsables de esto.

La fracción morenista acompañó a Celia Soto Gutiérrez, empleada de Inspección y Vigilancia, quien denunció en rueda de prensa que desde marzo no ha recibido su pago y sin embargo sus cheques han sido expedidos de acuerdo a la página de transparencia del ayuntamiento.

A decir de la regidora Mariana Fernández Ramírez, el gobierno de Guadalajara impulsa estrategias no comunes para defenderse de contiendas legales a fin de no pagar, alargar procesos y heredar los problemas a la siguiente administración.

“Existen casos de trabajadores que tienen hasta cuatro juicios por el mismo hecho contra Guadalajara, es decir, los reinstalan y los despiden sucesivamente. No les importan las consecuencias, pues claro que no, no son sus nóminas, no son sus empresas, no es su dinero porque es de los tapatíos. Lo hacen porque pueden y porque quieren. No les importó que en cada plaza o espacio presupuestal había personas con familias, con necesidades, con sueños y también con deudas”, aseveró.

Soto Gutiérrez explicó por su parte que ha sido empleada de Inspección y Vigilancia durante 25 años. Dijo que fue despedida en 2018 sin justificación alguna, en la administración de Ismael del Toro, razón por la cual demandó ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; después de cinco años ganó el caso y aunque ya la reinstalaron desde marzo pasado, no le han pagado aun cuando los cheques a su nombre sí se han expedido de acuerdo a transparencia.

Ante esta situación, la regidora morenista exigió una investigación a fin de que se den resultados y se sancione a los responsables a la brevedad, ya que las autoridades municipales se han valido en otras ocasiones de la complicidad de otras instancias para aplicar medidas dilatorias que prolongan diversos temas, como el tema de laudos ganados por empleados.

Añadió que esto no es cosa menor, ya que pone al descubierto un nuevo modus operandi que preocupa, ya que al parecer en la administración tapatía se reinstala a los empleados pero sin pagarles su salario.

“¿Qué implica esto? Que existe la horrorosa posibilidad de que alguien esté cobrando el salario que no reciben estos empleados. Que haya una suplantación de identidad y se estén robando el dinero de esa manera”.