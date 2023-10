Exigen “Apoyo Real” Para Indigentes

Vecinos del Expiatorio Quieren que Autoridades den Resultados

“La Policía lo Único que Hace es Venir por Ellos y Llevárselos a Otra Colonia, Pero Luego ya Están de Regreso por acá”

Por Rafael Hernández Guízar

Aumentó la cantidad de indigentes en los alrededores del Templo Expiatorio de Guadalajara, denunciaron ayer vecinos y comerciantes.

Y es que a decir de ciudadanos entrevistados por Página 24, en las últimas semanas han aumentado la cantidad de indigentes que se pueden apreciar por esta zona y que constantemente causan problemas por agresiones y por el hecho mismo de que hacen del baño en plena vía pública.

Vecinos de la zona resaltaron la urgencia de que exista un programa efectivo para brindarles una alternativa a quienes viven en la calle, pues de acuerdo con los entrevistados, ni el Ayuntamiento de Guadalajara ni el gobierno de Jalisco hace nada por rescatarlos de la indigencia.

“Mira la verdad que salgo bien triste porque si usted se fija hay mucha gente que está en la calle, nos preguntamos qué se puede hacer por ellos. Porque no se trata nada más de quejarse, se trata de que haya un apoyo verdadero para que puedan salir de las calles y rehagan su vida, pero no, la policía lo único que hace es venir por ellos y llevárselos a otra colonia, pero luego ya están de regreso por acá, o sea que no hay realmente ningún programa ni nada que los ayude a salir adelante”, destacó una de las vecinas entrevistadas por este reportero quien además es propietaria de un negocio de comida.

Y es que a decir de esta mujer la situación es desesperante para muchos que ven con tristeza como, pese a los muchos intentos que se hagan por tratar de rescatarlos ellos mismos como vecinos, los recursos son insuficientes para lograr un resultado positivo.

“Uno pues ni modo de negarles por ejemplo un taco, a nadie se le debe de negar un taco, nosotros lo que queremos es que haya un apoyo real para que por favor los ayuden, no es que nos quejemos de ellos es que queremos que los ayuden y que les den una oportunidad, luego ve usted que hay muchas muchachitas que están viviendo en la calle también y hay quienes abusan de ellas, ese es otro problema muy grave, luego hay otros que son muy agresivos, y uno no sabe qué hacer para ayudar”, dijo.

En los alrededores del Templo Expiatorio, sobre todo afuera del templo, es común ver indigentes durante el día y la noche.

La desesperación de comerciantes y vecinos es por el sentimiento de frustración que les causa ver cómo no está dentro de sus posibilidades brindarles alternativas para que recobren su vida.