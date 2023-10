Colocan Arañas Fuera de Horario, Señalan

Afectados Dicen que Agentes de Movilidad Infringen el Reglamento

Por Rafael Hernández Guízar

La Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara aplica sanciones fuera de la norma, denunció ayer un ciudadano en entrevista con Página 24.

Se trata de un chofer de un camión de una empresa refresquera que fue sancionado con la aplicación del inmovilizador conocido como araña, con la peculiaridad de evitar que las personas puedan mover de lugar de la sanción el vehículo.

“Pues aquí estamos afuera de la farmacia y nosotros estamos trabajando estamos cargando y descargando cosas, y como usted puede ver estamos dentro del horario donde se nos permite hacer este tipo de maniobras, pero no se nos está respetando nos pusieron el inmovilizador minutos antes de las 10 de la mañana y no nos dieron ya oportunidad de mover el vehículo (…) Yo pues ya hablé a la empresa para que vean esto, pero a mí se me hace muy injusto porque estamos trabajando y estamos dentro del horario que se nos da”, dijo el entrevistado.

Y es que la multa tuvo lugar sobre el Andador de la Plaza Guadalajara, en donde se estacionan habitualmente todos los vehículos que surten de productos a los comercios ubicados en los portales de esta zona del centro de Guadalajara.

De acuerdo con el chofer que fue sancionado, se cometió por parte del ayuntamiento tapatío una violación a sus derechos, pues el reglamento de movilidad promulgado por el cabildo señala el horario en el que pueden y deben hacerse este tipo de maniobras.

“Artículo 149. Los permisos para las maniobras de carga y descarga en el polígono A o zona de protección del Centro Histórico de Guadalajara fuera de los espacios señalados en el artículo anterior tienen un horario de las 21:00 horas y hasta las 10:00 horas”, señala dicho reglamento.

Es decir que, según lo relatado por este molesto ciudadano, los agentes de movilidad habrían infringido el mismo reglamento que les marca el protocolo con el cual deben realizar sus funciones.

Debido a lo antes mencionado, el acto administrativo podría ser nulo de origen, sin embargo, en caso de no ser cubierto por el ciudadano, la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara da aviso a las autoridades estatales para consignar el vehículo a un corralón en un término de 24 horas. Por ello no tuvo de otra más que pagar la multa para que se liberara el vehículo.

Sin embargo, esto puede ser impugnado a través del tribunal administrativo con un juicio de nulidad por el pago de lo indebido, y podría traducirse en la devolución del dinero al violarse la ley del procedimiento administrativo.