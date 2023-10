Urgen Seguridad en Alrededores de Plaza Altea

Vecinos Señalan Robos a Plena luz del día en Tonalá

Por Rafael Hernández Guízar

Imparable, la inseguridad en el municipio de Tonalá; a plena luz de día en la Plaza Altea hay robos de autopartes y daños en diversos tipos de vehículos, denunciaron ciu­dadanos molestos.

Tras una denuncia ciudada­na que llegó a la redacción de Página 24, acudimos a este lugar ubicado en los límites en­tre los municipios de Guadala­jara y Tonalá, dónde varias per­sonas aseguraron que han sido víctimas de la delincuencia.

“A mí lo que me pasó es que me poncharon dos llantas de mi carro y eso me dio bas­tante coraje, porque luego no se hacen responsables ni las personas de la plaza ni tampo­co se hacen responsables las autoridades, nos toca entrarle como ciudadanos a tener que pagar por los daños que se vi­ven por una bola de cabrones desocupados que andan ha­ciendo sus dagas”, dijo muy molesto Luis Fermín Rojas, uno de los entrevistados.

Así mismo este ciudadano destacó que otro de sus vecinos sufrió el robo de una de las par­tes de su motocicleta: “Pues yo creí que nada más me había pa­sado a mí pero resulta que pla­ticando con un vecino que vive enfrente de mi casa, también a él le pasaron a dar en la madre al robarle el filtro de aire de su moto, es una moto muy bonita que él arregló y modificó, y le compró unos filtros de aire muy caros y muy chidos, llegaron y se los volaron, o sea a plena luz de día llegaron estos cabro­nes y se llevaron las cosas, y como siempre nadie vio nada y nadie sabe nada y pues termina uno pagando. Yo creo que se­ría muy bueno que reforzaran la seguridad tanto en la plaza como la misma policía porque pues es muy importante tener todo tranquilo y estar con la se­guridad bien, y lo mismo pasa si te quedas afuera de la plaza atrás o en cualquier lado cer­cano, o sea no es directamente problema de la plaza es más bien la zona en general que está haciendo pues afectada”.

Molestos por la situación que se vive en los alrededores de este centro comercial, veci­nos y comerciantes de la zona hicieron un llamado urgente a su presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, al que exi­gieron que haya una respuesta inmediata por parte de la Po­licía municipal tonalteca, pues tanto esta zona como muchas otras están siendo azotadas por la delincuencia común que hace estragos en la economía de las personas.

Por cierto que en las no­ches las luminarias en los al­rededores del centro comer­cial no están funcionando de manera adecuada, varias de las lámparas simplemente no prenden y esto ha causado que aumente la delincuencia por las noches.

2023