Piden Apoyos Emergentes a los Apicultores

Los Afecta Sequía

Legisladora de MC Presentó un Exhorto al Gobierno Federal

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la importancia de las abejas, ya que son las mayo­res polinizadoras del mun­do, la diputada local de MC Marcela Padilla de Anda pre­sentó un exhorto al gobierno federal para que implemen­te apoyos emergentes a los apicultores que se han visto severamente afectados por motivo de la sequía.

La emecista pugnó por es­tablecer una política clara de apoyo a este sector, ya que desde el 2011 prácticamente ha batallado con el tema de la sequía, como un proble­ma que lejos de desaparecer cada vez más va en alarman­te incremento.

Por ello, en su propuesta también solicita al Congreso de la Unión que en el pre­supuesto del 2024 creen un fondo para ayudar a mitigar los efectos de la sequía, des­tinado a los sectores agrícola y pecuario, y otro fondo para llevar a cabo un mejor uso y reuso de los recursos hídri­cos; en tanto que a los 125 municipios de Jalisco le pide acciones que mitiguen los efectos de la sequía en apoyo a apicultores.

“Estamos solicitando a la Conagua ese plan estratégico para darle solución a corto plazo al tema de la sequía que tenemos. Estamos hablando de un presupuesto justo para los temas de agua, que Cona­gua pueda destinar estos re­cursos para que, de la mano del gobierno del estado, pues no sean esfuerzos aislados. Se ha hecho aquí en el estado lo que toca, ahora requerimos que Conagua complemente con un presupuesto que le destine a Jalisco lo justo para complementar estas estrate­gias”.

Con la declaración de la Conagua respecto a cómo 76 municipios de Jalisco tienen sequía extrema, la legisladora señaló que esta situación ha golpeado de lleno a una acti­vidad económica que, si bien es minoritaria con respecto a otras dentro del sector agro­pecuario, juega un papel fun­damental en la polinización de los cultivos y el manteni­miento de la biodiversidad.

“La lógica es sencilla, sin lluvia no hay flores, sin flores no hay polen y sin polen no hay abejas. Un medio natural sin polinizadores es un hábi­tat enfermo que está senten­ciado a la esterilidad. Aunado a la falta de polen la sequía también encarece la infraes­tructura, lo que dificulta aún más esta actividad desde el punto de vista económico”.

Aseguró que la apicultu­ra en Jalisco figura entre las principales actividades del país, ya que incluso en 2021 ocupó el tercer lugar nacio­nal, por lo que se requiere una política de actuación in­mediata.

“El agua es un elemen­to básico que la abeja tiene que tener al alcance. Si hay escasez, los apicultores tie­nen que paliar esa misma, ya sea instalando bidones y be­bederos para las abejas y eso les incrementa el gasto a los apicultores. Por eso estamos pidiendo (a la Conagua) que planteen esa estrategia en cuanto a cómo vamos a dar solución a cada uno de los sectores”.