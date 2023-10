Inseguridad en Paseos del Sol

Por Rafael Hernández Guízar

Regresó la inseguridad a la colonia Paseos del Sol, en el municipio de Zapopan.

El robo de autopartes y computadoras de vehículos aqueja de nuevo a vecinos y ciudadanía en general que dejan estacionados los vehículos en la vía pública.

Ricardo Hernández, un ciudadano entrevistado por este reportero dijo en entrevista que el pasado fin de semana fue víctima de la delincuencia, su carro fue vandalizado, además de varios rayones y la destrucción de una chapa, le robaron la computadora de su vehículo en las cercanías de la glorieta de la avenida Felipe Zetter, no le quedó de otra más que aguantarse y comprarla para que su carro funcionara.

“Vine con mi hermana de visita y dejé el carro en la calle, lo dejé a la vuelta de la casa porque por aquí en muchas cuadras no hay dónde poder estacionarse porque todo mundo tiene cochera y ni modo que uno le tape la cochera, como era una reunión familiar pues ya estaban ocupados los espacios en la casa de mi hermana, y cuál va siendo mi sorpresa que cuando llego al carro y le quiero quitar la alarma no funciona, entonces me acerco y veo que está abierto el cofre y eso significa Pues que echaron a perder la chapa del cofre, y entonces lo abro y me doy cuenta que no tiene batería, y luego le veo un hueco que antes no se veía y resulta que es donde va la computadora, y entonces tuve que comprar la batería y comprar la computadora y el arnés de la computadora porque lo cortaron”, indicó muy molesto.

Y siguió: “Pues no tuve de otra más que llevármelo en una grúa con un mecánico de confianza y pagar por la computadora y todo lo que se necesitaba, me gasté casi 15 mil pesos, dinero que ni tenía a la mano ni nada, pues tuve que ir a sacar un préstamo de emergencia y lo voy a acabar pagando bien caro, pero ni modo de dejar así el carro y luego que tal que le roben otras cosas, y la verdad es que da mucho coraje que esto suceda porque nosotros pues vamos casi al día, bendito sea Dios que trabajamos y podemos comprar nuestras cosas pero eso no significa que seamos gente de dinero y esto pues nos afecta mucho”.

Diversas calles son las señaladas por parte de los vecinos como sumamente peligrosas por la incidencia delictiva, sin embargo también por avenidas principales como Nicolás Copérnico, Felipe Ruvalcaba y Mariano Otero, se han dado diversos problemas de robo como el descrito.

Por ello se hizo un llamado urgente al presidente municipal Juan José Frangie, para que se refuerce la vigilancia policiaca para evitar futuros problemas.