Señalada en Influyente Red de Corrupción Exige Pruebas en su Contra

Invita a que las Presenten Ante las Autoridades

Xóchitl Ramos Dijo ser Inocente y que la Coordinación de Comerciantes y Artesanos en una Zona del Parque Rojo lo hace Gratis

Por Rafael Hernández Guízar

Si alguien tiene pruebas que la incriminen en cualquier caso de corrupción, que presente las denuncias ante la autoridad correspondiente, sentenció categóricamente Xóchitl Ramos, una de las coordinadoras de comerciantes en el Parque Rojo de Guadalajara.

Luego de que la acusaran, mediante lonas colgada en el Centro de Guadalajara, de participar en la red de corrupción que presuntamente dirige el superintendente de la Zona Centro de Guadalajara, Juan Manuel Munguía, en coordinación con varias personas que se denominan a sí mismos representantes de comerciantes, entre estos una mujer identificada con el nombre de “Sonia”, Xóchitl Ramos dijo ser inocente de las acusaciones e incluso fue más allá, mostró a este reportero que la labor que realiza para coordinar un área del Parque Rojo los días sábado organizando comerciantes y artesanos, lo hace a título gratuito, y que a diferencia de otros que se dicen representantes, ella no cobra un solo peso, es más hasta dijo que invierte de su propio patrimonio para tratar de que impere el orden entre sus representados, algo que, asegura, no sucede en otras zonas del parque en donde ni siquiera hay seguridad y según comprobamos, se venden incluso productos prohibidos en la vía pública.

“De entrada agradezco que me den el derecho de réplica a esa calumnia en mi contra, hay quienes puedan preguntarse por qué me decidí a acercarme a Página 24 para aclarar este asunto, lo hago porque vi publicado el nombre de Xóchitl y soy la única coordinadora en el parque con ese nombre. Me siento muy molesta porque son mentiras en mi contra, yo tengo una coordinación en el Parque Rojo porque somos varias personas las que estamos coordinando en el parque, nosotros hemos estado llevando varios procesos buscando la regularización, yo puedo garantizar que en mi espacio, en el espacio que Xóchitl coordina, no se cobra un solo peso”, dijo.

Y fue más allá: “Yo te puedo decir que la gente que lanza estas acusaciones se siente sin escrúpulos, representantes de otros espacios que quieren entrar al Parque Rojo para lucrar, y por lo menos en mi área no lo van a hacer (…) Claro que sé quiénes pueden ser los que están lanzando estas acusaciones, los que tienen secuestrada toda la zona del centro, los que están explotando a los comerciantes”.

De igual forma destacó que alrededor de 300 comerciantes que ella representa no son obligados a pagar cuota alguna, ni siquiera aportaciones voluntarias a diferencia de otros que sí cobran diversas cantidades a los comerciantes.

“Nosotros hemos reportado esas cosas a las autoridades, hemos estado en mesas de trabajo y hemos acudido a tres regidores, y para terminar con este tipo de cosas lo que se necesita es que haya una regularización, nosotros no solo pedimos, exigimos que entre el ayuntamiento y nos cobre, somos conscientes de que estamos en una zona de tolerancia y que no hay permisos, con nosotros no hay ningún tipo de cobro” declaró.

“Hay gente oportunista, no le veo otro nombre, gente gandalla que está lucrando con la necesidad de los demás, nosotros nos acercamos para garantizar un espacio para poder trabajar, aquí los cobros sí se van a hacer, pero cuando entre el ayuntamiento nada más, es más nosotros ni siquiera pedimos que cooperen para barrer, cada uno tiene que dejar limpio y llevarse su basura, dejar mejor su espacio de como haya encontrado. Yo invito a las autoridades a que realmente le entren con ganas para regular lo que se vende porque hay muchas omisiones”.

Respecto a la regulación que se ha pedido por parte de los comerciantes a su cargo, Xóchitl Ramos destacó que ha sostenido mesas de trabajo con regidores como Rafael Barrios, Salvador Hernández y Janette Sedano, pertenecientes a los partidos Movimiento Ciudadano y Morena, sin embargo no se les ha dado una solución a lo que ellos piden, básicamente la aprobación de un censo, regulación de los productos que puedan venderse, y otorgamiento de espacios y permisos.

“Nosotros necesitamos vigilancia y seguridad en el Parque Rojo porque no hay un solo policía que cuide, no hay vigilancia, es como la ley del más fuerte y en espacios no controlados se vive la ley del más fuerte, aclaro no pasa en mi coordinación, con nosotros la gente llega se acomoda y vende sin problema”.

Finalmente dejó en claro que si alguien tiene prueba alguna de que haya algún acto de corrupción en el que ella esté inmiscuida es su obligación acudir ante las autoridades a denunciarla, probando con esto la inocencia en su persona: “Bien sencillo, los invito a que hagan las denuncias formales, si son capaces de nada más estar haciendo las cosas sin dar la cara entonces vamos a entender que es pura difamación y son gente cobarde. El que acusa está obligado a probar”.

La entrevistada es una de los varios coordinadores de comerciantes en el Parque Revolución, mejor conocido como Parque Rojo de Guadalajara, al momento se estima que hay alrededor de mil 600 comerciantes los días sábado que venden diversos productos.

“Nosotros, insisto, no solo pedimos, exigimos a la autoridad que hagan su chamba y que haya una regulación, que se acuerden que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Yo invito a todos los comerciantes a que denuncien si alguien quiere cobrar un solo peso, nadie tiene que pagar, pero lamentablemente hay gente que abusa de gente con necesidad”, finalizó.