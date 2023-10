En el Abandono, Parque Las Piedrotas

Ayuntamiento de Tonalá Evade su Responsabilidad: Vecinos

“Está Lleno de Marihuanos que Están Fumando Todo el día. Aquí no Entra ni la Policía”

Por Rafael Hernández Guízar

En pésimas condiciones se encuentra el parque llamado Las Piedrotas del municipio de Tonalá.

Vecinos de la zona se di­jeron hartos de la forma en la que el ayuntamiento ha eva­dido categóricamente su res­ponsabilidad para arreglar este espacio que estaba destinado para la recreación familiar y el deporte.

“Ve cómo está todo, no se puede hacer deporte porque está lleno de caca de pájaros y de los mismos patos y hasta de los perros, hay caca por to­dos lados, y luego está lleno de marihuanos que están fuman­do todo el día. Aquí no entra ni la policía ni nadie, así cómo vas a venir con tu familia al parque”, dijo uno de los veci­nos molestos en entrevista con este reportero.

Y agregó: “Pues que dejen de hacerse tontos con lo que les corresponde por no decir pendejos. Es el colmo que en muchas ocasiones les hemos estado diciendo que aquí hay muchos problemas y no nos hacen caso, a mí me gustaría que viniera el presidente mu­nicipal y se trajera a sus hijos a jugar aquí al parque a ver qué le parece, a ver si quisiera estar en un lugar como este donde, como te digo, está lleno de caca y de marihuanos”.

En reiteradas ocasiones nosotros hemos acudido a este parque debido a las denuncias de los vecinos molestos, pero pese a las publicaciones y a las quejas de los vecinos que he­mos constatado se han dado en reiteradas ocasiones también hacia el ayuntamiento, la res­puesta es la misma: Ninguna.

Cansados de vivir con mie­do a ser víctima de estos de­lincuentes, vecinos de la zona hicieron un llamado urgente a su presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, al que exigie­ron que haya por fin un arreglo certero del parque, también que haya vigilancia policia­ca estricta y que se prohíba rotundamente el consumo de drogas y alcohol en sus insta­laciones puesto que el parque se ha convertido en el refugio de marihuanos y borrachos.