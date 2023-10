Quieren Reconocer Identidad de Indígenas en Actas de Nacimiento

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de acortar las brechas de desigualdad que persisten para indígenas, el diputado local de Morena José María Martínez anunció la presentación de una iniciativa para que en las actas de nacimiento las personas integrantes de una etnia puedan ser reconocidas como indígenas en las actas de nacimiento.

Al anunciar la realización del Festival de Pueblos Nahuas de Jalisco, en el Congreso del Estado, el también coordinador de la bancada morenista dijo que su propuesta contempla reformas a la Ley del Registro Civil, ya que con estos cambios no solo se les garantizará identidad a quienes pertenecen a pueblos originarios, sino que podrán acceder a otros apoyos con mayor facilidad.

“Poder generar un espacio que dé opción a la identidad. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas, es también reconocer su identidad, y qué mejor que sea a partir de lo que ellas decidan cuando se establezca su registro de nacimiento en el acta y pueda contribuir para que cualquier persona, que tenga esta identidad con alguna comunidad indígena, pueda también asentarlo”.

Explicó que esto implica que los derechos ya tienen más reconocimiento y más amplios, y para el caso de las comunidades destacará todavía más uno en particular, es decir, el de las postulaciones a un cargo de elección popular.

“Las comunidades indígenas tienen derecho y acceso a las candidaturas a partir de quienes son. Y los núcleos de población, los municipios que tengan mayormente población indígena, habrán de postular candidaturas que tengan precisamente esta identidad. Por eso es importante esta iniciativa, para que podamos establecer desde el acta de nacimiento quiénes sí se autodefinen como una comunidad originaria en Jalisco”.

La propuesta la presentará mañana en sesión de pleno, por lo que no dejó de llamar a sus compañeros de otros partidos a sumarse a esta a fin de que sea una realidad en la entidad. También, añadió que para el reconocimiento en el acta de ser persona indígena no se pedirá algún requisito en específico.

“Hoy las personas no nacen a partir de su identidad, nacen como nosotros pensamos o queremos que sean, y eso no lo podemos permitir más, tenemos que caminar juntos en el reconocimiento de quienes son, no de quienes queramos que sean. Es importante que las comunidades indígenas sean reconocidas desde su propia identidad y que esté considerada en el acta de nacimiento”.