Morena Exige “Frenar” Escuadrón Verde

“No Estamos de Acuerdo en un Programa Recaudatorio”

José María Martínez: “Es Prácticamente un Garrote que le dan a un Policía Para Poder Perseguir a Quien no ha Verificado”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque el programa de verificación vehicular no ha demostrado otra cosa más que ser recaudatorio, el coordinador de diputados de Morena en el Congreso de Jalisco, José María Martínez, pidió al gobierno estatal detener al “escuadrón verde”, con el que se está multando todavía más a la ciudadanía por no contar con un holograma de verificación responsable.

El pasado 2 de octubre arrancó en la entidad mencionado escuadrón, como parte de las acciones del gobierno de Enrique Alfaro para obligar a la ciudadanía a cumplir con el programa de verificación vehicular que impuso. Con operativos más presentes en diversos puntos de la ciudad, a automovilistas que no tengan el holograma se les está multando por esta agrupación, algo que no dejó de cuestionar el diputado de oposición.

“(El escuadrón verde) es prácticamente un garrote que le dan a un policía para poder perseguir a quien no ha verificado. Me parece que es completamente detestable, lo rechazamos. No estamos de acuerdo en un programa recaudatorio, estamos con la gente”.

Añadió que este escuadrón es una medida persecutoria en contra de la ciudadanía, cuando lo que el gobierno debería hacer mejor es buscar otras medidas que sí sean eficaces para apoyar a todos aquellos que tienen vehículos viejos y que probablemente no puedan pasar la verificación de este programa.

“Imaginémonos a quienes transportan agua, o llevan pan, o venden gelatinas y que no están en la capacidad de que pase su auto una verificación. Tenemos que encontrar alternativas antes de la restricción y menos del garrote que plantean. Me parece que es persecutorio y esta medida del escuadrón verde no vamos a permitirlo. Sí hay que alzar la voz y acompañar a nuestros compañeros que se han manifestado”, recalcó el morenista.

Aunque no especificó del todo cuál será la medida que emplearán para acompañar a quienes no están a favor de la verificación, el morenista sí aseguró que podrían alzar la voz desde el Congreso de Jalisco, hacer una petición o incluso presentar una reforma, ya que solicitar sensibilidad a los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) es algo impensable, sobre todo porque han demostrado en más de una ocasión apoyar solo a los intereses particulares por sobre a la población.

“No vamos a permitir la persecución, esto es bien claro. (También hay que) buscar alternativas que nos permitan no llegar a un plan ni de persecución ni tampoco recaudatorio. En principio, hacer un llamado público al gobierno del estado para que se detenga lo que han dado por llamar ‘escuadrón verde’, porque es una política completamente recaudatoria y nociva para el pueblo de Jalisco”, concluyó.