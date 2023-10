Exigen a Alfaro que Cese Hostigamiento del Escuadrón Verde

“Están Fregando al Pueblo”

Colectivos Ambientalistas Realizan dos Marchas Contra la Verificación Controlada Impuesta por el Gobernador

Por Rafael Hernández Guízar

Doble manifestación simultánea se vivió ayer por parte de colectivos ambientalistas contra la verificación controlada en Jalisco.

En las afueras de la Secretaría de Transporte y en la Plaza de Armas, del centro de la ciudad frente al Palacio de Gobierno, exigieron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que cese el hostigamiento por parte del escuadrón verde, un grupo de policías viales que se dedican a detener sin motivo alguno a los conductores de vehículos que circulan por las calles de la zona metropolitana para sancionarlos en caso de que no porten el holograma de la verificación controlada, sanción que oscila en alrededor de dos mil 100 pesos.

“No es posible que estando el estado como se encuentra las autoridades se estén dedicando a estar fregando al pueblo. Con tanta inseguridad los policías deberían de estar haciendo su trabajo y no nada más estar viendo a quién le ponen multas por un programa de verificación que sabemos no sirve para nada y que lo único que busca es recaudar dinero por un cobro de 500 pesos que se le hace a cada persona por el holograma”, dijo muy enojado el presidente de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales, Jaime Aldrete Medina.

Y siguió: “Está todo en malas condiciones, la contaminación está a todo lo que da porque este programa no funciona y no sirve para bajar los índices de contaminación, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ahora el colmo es que anden los policías cazando a las personas para ver quién trae y quién no trae el holograma de la verificación, y por cierto, venimos a manifestarnos y les valió madre, nadie salió de Palacio de Gobierno a recibir nuestras peticiones, también hicimos lo mismo con los diputados y ninguno de los diputados de Jalisco salió, la única que salió a atendernos fue la diputada federal Cecilia Márquez, quien asegura que es hasta inhumano que después de la pandemia estén aplicando este programa mercenario y que simple y sencillamente no funciona. No hay que buscarle más, que se haga el programa verdaderamente para disminuir los índices de contaminación, no nada más para que le den dinero a los intereses extranjeros”.

A decir de Jaime Aldrete, en los últimos días se ha desatado una psicosis entre la ciudadanía pues existe mucha desinformación y la gente en general sigue creyendo que los policías viales pueden retirar de circulación los vehículos por no portar el holograma de la verificación.

Por ello insistió en la necesidad de que cesen los intentos desesperados del gobierno del Estado para recaudar a toda costa por un programa que únicamente está destinado a medir los índices de contaminación, no a disminuir o al menos aminorar la cantidad de partículas contaminantes suspendidas en el aire.