Recibe Amenazas Activista pro Mujeres

“Que si no Hago Caso me van a Levantar”: María del Consuelo García

“Seguido he Recibido Llamadas de la Fiscalía, son Llamadas en las que me Dicen que le Pare, que me Detenga en el Trabajo que Estoy Realizando”, Indicó la Fundadora de la Organización Mexicana de Asistencia, Restauración y Vida AC

Por Rafael Hernández Guízar

Lejos de recibir apoyo por parte de las autoridades, las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres son amedrentadas y amagadas.

Así lo dejó en claro María del Consuelo García Robles, presidenta y fundadora de la Organización Mexicana de Asistencia, Restauración y Vida AC.

“Desde el año 2009 que me constituí legalmente si­guiendo los requisitos que se nos piden para ser reconocidas como una asociación, vivimos que los mismos directores nos daban las citas y en ningún momento se nos otorgó el re­conocimiento debido, pero yo dejé muy en claro que noso­tros vamos a seguir trabajando porque nos hemos constituido desde una realidad en donde vemos que no es suficiente el trabajo que están hacienda por las mujeres, nosotros por eso nos conformamos como un organismo de la población civil para poder atender las emergencias y necesidades, son cosas en las que se tiene que trabajar de inmediato por­que está de por medio la vida”, destacó

Pero fue más allá: “Segui­do he recibido llamadas de la Fiscalía, son llamadas en las que me dicen que le pare, que me detenga en el trabajo que estoy realizando y que si no hago caso me van a levantar, son llamadas telefónicas y la verdad es que a mí no me da miedo porque nosotros tene­mos muy en claro el trabajo que estamos realizando y los riesgos que implican, porque siempre hemos dicho que si vamos a morir lo vamos a ha­cer felices y libres, haciendo lo que nos gusta y trabajando, morir en la lucha”.

De acuerdo con esta acti­vista por los derechos de las mujeres, en la actual adminis­tración Estatal a cargo del go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, los apoyos reales para las mujeres en si­tuación de crisis son nulos.

Indicó que hay muchas deficiencias, tanto en el Cen­tro de Justicia para la Mujer, así como en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, organis­mo en el cual el trato es pési­mo, según dijo, pero también en donde los apoyos simple­mente parecen simulados.

“Para eso nos hemos con­formado, somos mujeres que luchamos y que tenemos ese valor, desde la verdad del sen­timiento y el pensamiento para poder trabajar por la familia y por todos aquellos que no tie­nen ni voz ni voto (…) Lo que le quiero decir en este caso al fiscal general de Jalisco es que es muy importante que se empiece ya con la concienti­zación, que se haga el trabajo como se establece en la ley, que es muy importante que se tengan verdaderos puentes de comunicación entre la auto­ridad y los organismos de la sociedad, las redes de familia que están siendo víctimas de violencia”, agregó.

Pero también se refirió al gobernador Enrique Alfaro Ramírez: “Lo que se necesita es que de verdad nos ayuden a los organismos de la sociedad civil, nosotros como organis­mos ciudadanos no tenemos otra opción más que establecer el orden en la misma ley y va­mos a seguir trabajando”.

Hace unos días María del Consuelo García Robles dio una rueda de prensa en coor­dinación con otras luchadoras sociales por los derechos de las mujeres y todas coincidie­ron en que es pésimo el traba­jo de la administración Estatal para brindar ayuda a aquellas que son víctimas de violencia en sus hogares, que no hay apoyos reales para que ellas y sus hijos puedan salir del nú­cleo violento para rehacer sus vidas.