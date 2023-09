Reina Inseguridad en el Centro Tapatío

Vecinos Culpan al Superintendente por Omisión

Juan Manuel Munguía “Debería de Estar Atendiendo Todas Estas Cosas, Pero no Hace Nada”

Por Rafael Hernández Guízar

Imparable, la inseguridad en la zona centro de Guada­lajara, denunciaron vecinos y comerciantes del primer cua­dro tapatío.

Pese a la constante inci­dencia en la comisión de de­litos patrimoniales como el robo a persona y el robo de autopartes, la policía muni­cipal tapatía poco hace por poner freno al problema de inseguridad que enfrentan las personas, quienes están des­esperadas ante la gravedad del asunto.

“Se supone que tenemos un superintendente (Juan Manuel Munguía) que es el que debe­ría de estar atendiendo todas estas cosas, pero no hace nada, se reportan los problemas a la policía y a la superintenden­cia y a todo mundo le vale madre, no hay ni policías que vengan y patrullen, imagínese nada más que desesperación tan grande porque se supone que es el centro de la ciudad y ese lugar que debería de ser más seguro, pero lejos de eso hasta da miedo caminar aquí de día, ya no se diga de noche”, dijo Alejandra Ramí­rez, vecina de la zona centro de Guadalajara.

“Yo he estado viendo va­rias notas que han salido en su periódico de aquí del centro por lo del ambulantaje y todo es cierto, pero también quere­mos decir quienes vivimos y coexistimos aquí en el centro que hay muchos problemas que el superintendente no está atendiendo, por ejemplo lo de la inseguridad está tremendo, y por desgracia de verdad no hay quien ponga un alto en esto, yo sí le diría al presi­dente municipal Pablo Lemus que haga algo porque aquí es como si estuviéramos solos, ni modo que no se dé cuenta el presidente si aquí tiene su oficina cerca”, agregó.

A este reportero le fueron mostrados varios reportes que se han hecho directamente a la superintendencia de la zona centro de Guadalajara, pero la respuesta es nula.

No se ha dado acercamien­to siquiera con los vecinos que han exigido incluso que se repare el alumbrado públi­co, que es deficiente en varias de las calles aledañas al Paseo Alcalde.

Por ello se hizo un llama­do urgente al presidente mu­nicipal Pablo Lemus Navarro para que tome acciones inme­diatas, y se llame a cuentas al superintendente de la zona centro de Guadalajara Juan Manuel Munguía.