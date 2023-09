Dejan sin Agua a Vecinos de Río Nilo

Una Semana sin Servicio; ni el Siapa ni el Ayuntamiento Resuelven el Problema

“Que Chinga la Verdad, Vivir así Está bien Cabrón, Tenemos que Andar Comprando Garrafones Para Echarle Agua al Baño y Para Poder Cocinar y Hacer Todo”

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la avenida Río Nilo del municipio de Tona­lá ya cumplieron una semana sin agua potable por la obra de repavimentación que reali­za el ayuntamiento.

Además de cambiar el asfalto de esta tan transita­da avenida, se realizan los cambios de tubería, lo que corresponde al Sistema Inter­municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilla­do (Siapa), y ninguna de las dos autoridades ha sido capaz de solucionar la falta del vital líquido, algo que ha trastor­nado la vida de las personas en esta comunidad tonalteca.

“Oiga, no pues que chinga la verdad, vivir así está bien cabrón, tenemos que andar comprando garrafones para echarle agua al baño y para poder cocinar y hacer todo porque nomás no sale ni una gota de agua. ¿Usted cree que así está correcto esto?”, dijo muy enojado el señor Francisco, uno de los vecinos afectados con el corte del ser­vicio de agua potable.

Y agregó: “Nadie nos sabe dar respuesta, uno lo que quie­re saber es cómo para cuándo va a regresar el agua, así no se puede hacer nada, y como que estar comprando garrafo­nes de agua, aunque sea de la rellenable, de todos modos sa­len un billete que obviamente uno no tiene, ah pero eso sí, no deje uno de pagarles a esos ca­brones del agua porque luego luego empiezan con las multas y a joder, porque para eso sí son muy buenos, puro cobrar y cobrar es lo único que saben hacer, y cuando uno los nece­sita pues mire, sin agua y bien gracias”.

El problema se ha repor­tado tanto al ayuntamiento como al Siapa, simplemente no hay respuesta para los vecinos.

Ni regresa el agua, ni tam­poco hay indicios de cuándo podrá estar restablecido el servicio.

Vecinos de esta avenida hicieron el llamado urgente al Siapa, organismo al que solicitaron que de inmediato les regrese el agua potable porque su vida es casi impo­sible sin tener el vital líqui­do para todas sus actividades esenciales.