PRI Cuestiona Resultados en Seguridad de la Federación

Presumen sus Propuestas Para Establecer Mesas de Trabajo en la Materia

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Diputados del PRI del Congreso de Jalisco cuestio­naron a la federación los po­cos resultados que han dado en materia de seguridad; el estado y el país tienen un es­tado de derecho fracturado, aseveraron.

Ayer al término de la se­sión ordinaria del pleno, la diputada tricolor Verónica Flores se subió a tribuna para hablar de la situación en la que se encuentra el país en cuanto a inseguridad, pues con la presencia del crimen or­ganizado y las pocas acciones para combatirlo, Jalisco, entre otros estados más, se ha con­vertido en uno de los más peli­grosos en diferentes delitos.

“La inseguridad no tiene fronteras y no tiene colores, no tiene partido. Asumamos los retos y asumamos nues­tra responsabilidad. La de­lincuencia amenaza la estabi­lidad y la gobernabilidad en América, en México en parti­cular, en cada rincón de nues­tro estado. Basta de ver en la actitud al presidente (Andrés Manuel) López Obrador con el tema de los grupos armados de los cárteles en Chiapas, en donde minimiza las cosas y dice que es propaganda”.

Recordó que a lo largo de la actual legislatura han pre­sentado múltiples propuestas para establecer mesas de tra­bajo integral, con autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en aras de delimi­tar estrategias efectivas para abatir la inseguridad, las cua­les no han dado resultado ya que la situación del país sigue igual o peor que antes.

“Exijamos a los gobiernos menos precampañas, menos selfies y menos vulgarización de la política como lo vemos en el Congreso de la Unión. Exijamos en definitiva com­promiso y probidad, exijamos seguridad y paz, porque está en riesgo la democracia en nuestro país”.

Aseveró que la inseguri­dad en México requiere que todos trabajen de la mano, por lo cual tampoco dejó de cues­tionar la labor que se ha hecho en el estado con el gobierno actual, ya que si bien en 2018 se escandalizaron con los trái­leres de la muerte en la enti­dad, Jalisco está en primer lugar con el tema de desapa­recidos e incluso las propias autoridades han admitido que la policía está infiltrada por el crimen organizado.

“Los levantones masivos son cada vez más frecuentes. La delincuencia está organi­zada, la sociedad está dispersa y erosionada. El divorcio de sociedad gobierno nos resque­braja como personas y como comunidad. Carecemos de es­trategias y planes para enfren­tar el contubernio autoridad delincuencia, para buscar a los desaparecidos o identificar a tantos cuerpos. Hoy el Semefo está desbordado y los munici­pios están llenos de cuerpos. La inseguridad en México y en Jalisco exige que parti­cipemos de la mano todos”.