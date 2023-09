Habrá más Corrupción con Escuadrón Verde: Grupo Antiverificación

Su Creación es una Muestra de que el Programa no ha Funcionado, dicen

Por Rafael Hernández Guízar

Se incrementará de forma desmedida la corrupción a la policía vial por la creación del escuadrón verde, advirtieron ayer integrantes del Grupo Antiverificación.

Iván Gutiérrez, vocero del movimiento, destacó ayer en rueda de prensa donde estuvo presente Página 24, que la creación del “escuadrón ver­de”, grupo de policías viales que podrá “parar” a la ciuda­danía con total libertad para revisar y sancionar por el incumplimiento de la verifi­cación controlada, generará la oportunidad para que de forma recurrente sean san­cionados los ciudadanos, así también para que se pidan los acostumbrados moches por parte de los policías viales.

“Con este escuadrón ver­de que nosotros decimos más bien que será el escuadrón muerde, va a estarse violen­tando constantemente los derechos de los ciudadanos, el derecho a libre tránsito y el mismo artículo 16 de la constitución, porque se les va a estar molestando constan­temente ya que van a pedir los policías viales que se les muestre el holograma y ellos van a revisar que no sea apó­crifo”, destacó.

Dijo que el hecho de que se haya generado a este es­cuadrón especializado para realizar las multas por incum­plir con la verificación, es una muestra de que el programa no ha funcionado en Jalisco: “Lo que estamos viendo es que ese programa no está fun­cionando, van a estar parando a diestra y siniestra a todo mundo, y con ese escuadrón lo único que van a generar son puros actos de molestia, eso lo que demuestra es que el programa no funciona”.

De acuerdo con Iván Gu­tiérrez, es necesario que haya candados especiales para que no se incremente la corrup­ción, al tiempo que hizo un llamado al gobernador Enri­que Alfaro Ramírez para re­considerar el programa de la verificación vehicular, toda vez que, como se ha expues­to en reiteradas ocasiones, no existen condiciones con el parque vehicular de Jalisco para que los vehículos puedan pasar las pruebas.

Finalmente recordó que la manera en la que se ha veni­do trabajando, es decir, con la implementación de retenes por parte de la Policía Vial y la Secretaría de Medio Am­biente y Desarrollo Territorial de Jalisco, es otra de las gran­des violaciones con las que la administración estatal preten­de cumplir la ley violando la misma ley.