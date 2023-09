Coacción en la Fiscalía Contra Activista

Tratan de Proteger a los Policías que Ilegalmente me Detuvieron: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

En la Fiscalía del Estado de Jalisco trataron de prote­ger a los policías que arbitra­ria e ilegalmente detuvieron hace unos días al activista ambiental Jaime David Al­drete Medina.

Ayer el activista acudió a una supuesta ayuda psico­lógica que se daría por parte de la Fiscalía estatal, como parte de las acciones que por protocolo se otorgan a las víctimas cuando existe la comisión de un delito, sin embargo, en dicha entrevista se le trató de convencer por parte de la psicóloga para que no ejercitara acción penal en contra de los policías de Za­popan que hace unos días lo arrestaron sin motivo alguno y lo mantuvieron incomuni­cado por varias horas junto con su hijo en un juzgado del municipio de Zapopan.

“Me dijeron que pensara bien lo que iba a hacer y en cuáles eran los alcances de las acciones que yo quería tomar, me dijeron que pen­sara en que los policías son padres de familia y reciben bonos por hacer su trabajo, y aunque no me lo dijo en tono amenazante, pues sí me lo comentó y eso ya es mo­tivo suficiente para que uno se ponga a pensar que es una broma lo que está pasando con nuestras autoridades”, criticó Aldrete.

Y agregó: “Además me pongo a pensar también que si pido medidas de protección y me dan un pulso de vida, los que van a acudir a darme su protección son los mismos que me agredieron, de qué sirve entonces que haya supuestos mecanismos para proteger a la gente, es algo que no acabo de entender. Yo no es que quiera ejercitar ningún tipo de ac­ción en contra de los policías, lo que quiero es que quede en claro que los policías parece que están obedeciendo órde­nes de otras personas que no son autoridades”.

Y es que el pasado fin de semana, Jaime Aldrete y su hijo fueron detenidos en la entrada del fraccionamien­to Valle de los Molinos, del municipio de Zapopan, por policías municipales quiénes recibieron la orden de dete­nerlos por supuestamente al­terar el orden público.

Sin embargo, desde las 5 de la tarde hasta casi las 10 de la noche los mantuvieron incomunicados y no les die­ron, sino hasta la hora men­cionada, el derecho a solici­tar a su defensor legal en el juzgado.

Los policías intentaban acusarlo de que consumía be­bidas embriagantes en la vía pública, algo por demás fal­so, debido a la incapacidad que dicho activista tiene para ingerir bebidas embriagantes por su condición de salud.

Por el momento ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General y tam­bién una queja ante la Co­misión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, asimismo hizo una exigencia pública al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, para que haya una vigilancia estricta contra el personal de la comisaría general de segu­ridad pública.