Carlos Lomelí se Registra en Morena Para Candidatura a Gobernador

“A Jalisco le Urge que Llegue la Cuarta Transformación”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la presencia de cientos de simpatizantes que lo ova­cionaron al grito de “gober­nador, gobernador”, el regidor de Morena en Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, anun­ció su registro para ser el coor­dinador de la Cuarta Transfor­mación en Jalisco.

A días de iniciado el pro­ceso interno de Morena para determinar los candidatos de cara a las elecciones del 2024, el también excandidato a la al­caldía de Guadalajara y la gu­bernatura de Jalisco expresó que es la muestra de que no se rinde a pesar de los obstáculos que ha enfrentado, sobre todo porque la esperanza es la que los ha mantenido en la lucha para construir el gran proyecto de transformación encabezado por el presidente Andrés Ma­nuel López Obrador.

“Estamos preparados, es­tamos listos y estamos de­seosos de arrancar, porque la militancia y el pueblo nos está llamando a las calles. Me he registrado para ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para ganar continuidad, con sello propio a la gran obra de trans­formación iniciada por el pre­sidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual he tenido el privilegio de caminar a su lado por más de 19 años”.

Tras reconocer el gran tra­bajo que ha hecho López Obra­dor y de enfatizar la importan­cia porque en Jalisco entre un nuevo proyecto de verdadero cambio, no dejó de llamar a la militancia y simpatizantes de Morena para impulsar y forta­lecer el humanismo mexicano a través de las nuevas genera­ciones.

Dijo que hay unión y sobre todo apoyo en favor de Clau­dia Sheinbaum, quien será la candidata de Morena para la presidencia de la repúbli­ca. Aseguró que ella será la primera mujer presidente de México y que Jalisco será un factor decisivo en ese triunfo.

“A Jalisco le urge que llegue la Cuarta Transfor­mación, porque es Morena el único conducto por don­de está bajando la justicia al pueblo de México. Nuestro estado necesita más y mejo­res cosas, que regrese la paz y la tranquilidad, que haya rumbo, educación, seguri­dad para nuestros jóvenes, que nuestras mujeres y ni­ñas puedan regresar seguras a casa. Que sea un gobierno lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de bonanzas, sin saqueo, sin corrupción, sin racismo, ni clasismo y sin regateo para los jaliscienses. Así va a ser”.

Añadió que tiene no solo la experiencia, sino la deter­minación, el compromiso y la fortaleza para traer a Jalisco el progreso con justicia social, que tanto hace falta. Enfatizó que tiene amor y respeto por los jaliscienses, por lo que se comprometió a tomar las rien­das del estado.

Por último, y al no ser el único perfil que busca ser el candidato de Morena a la gu­bernatura de Jalisco, refirió que respetará el resultado y que apoyará a quien resulte ganador, ya que el proceso in­terno de selección será inclu­yente y limpio.