Peligro por Alcantarilla en Lomas del Camichín

“Lo Peor es que Nadie Hace Nada”

“Tampoco Sirven las Lámparas y Tampoco Pasa la Patrulla, o sea, que son un Montón de Problemas”

Por Rafael Hernández Guízar

Para variar, otro peligro sucede en calles de la colonia Lomas del Camichín, del municipio de Tonalá.

Una alcantarilla, al parecer, fue robada justo en los cruces de las calles Fresno y Durazno de esta comunidad tonalteca, en su lugar quedó un agujero enorme en el que fácilmente puede caer cualquier persona y sufrir un accidente.

“Si ya de por sí la calle está espantosa con ese agujero peor, está enorme el pinche agujero, y lo peor es que nadie hace nada, como que les vale madre”, destacó un vecino de la zona.

Tras una denuncia ciudadana que llegó a la redacción de este diario acudimos a este lugar para platicar con los vecinos quienes se dijeron muy molestos por las pésimas condiciones que presenta su comunidad.

Por más solicitudes de ayuda que han hecho tanto al ayuntamiento como al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Sapa), no han recibido ayuda y el problema sigue latente.

“Por eso le digo que es como si les valiera madre, porque claro como ellos no viven en esta colonia, pues les da lo mismo si tenemos un agujero como ese en la calle o no. Ahora no nada más es eso lo que nos está dando problemas, tampoco sirven las lámparas y tampoco pasa la patrulla, o sea que son un montón de problemas los que tenemos y como el presidente municipal no se entera o no le importa, pues simplemente todo sigue así de mal”.

Fueron mostrados a este reportero varios reportes que se han hecho a las diferentes dependencias del ayuntamiento y no se ha tenido respuesta.

Por ello se hizo un llamado urgente a la administración municipal, para que se revisen las condiciones en las que se encuentra este lugar, y que de inmediato se atienda la presencia del enorme agujero en el señalado cruce.