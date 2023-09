Informe de Lemus, Lleno de Omisiones

No Habló de los Retos que Quedan por Resolver, Critica Regidora del PRI

Entre Otros Importantes Temas, Debió Informar Sobre la Realidad que Enfrenta Guadalajara en el Tema de la Basura, Dijo Sofía García

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La regidora del PRI en Guadalajara Sofía García Mosqueda cuestionó el segundo informe de actividades del alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro; fue más político y de presuntos grandes logros y no se habló de los retos que quedan por resolver, lamentó.

A decir de la tricolor, durante el gran y costoso informe que realizó Lemus Navarro -el 12 de septiembre- se debió informar sobre la realidad que enfrenta Guadalajara en el tema de la basura, ya que la empresa que tiene la concesión de este servicio (Caabsa Eagle) ha demostrado en más de una ocasión que es ineficiente y no cumple para lo que se le paga.

“Y no solo eso. Quisiéramos saber por qué a pesar de todo esto para los culpables no hay sanciones y no enfrentan ninguna consecuencia. Porque después de presentar el informe se ha salido en redes sociales a decir que ahora sí, que ya merito, que mañana, pero el próximo lunes que ya se va la empresa, pero no pasamos de las amenazas, y de las sanciones y acciones legales no sabemos nada. Y es injusto que las familias del municipio vivan en medio de un cochinero, mientras que los responsables gozan de pagos puntuales e impunidad”.

Añadió que en el informe incluso que entregó por escrito Lemus Navarro tampoco se vio detalles sobre el desempeño de los programas que sirvieron como fuente de recursos para “gastos absurdos” como el carrusel o la escultura de El Palomar. Dijo que es necesario saber cómo estas obras han contribuido en cumplir las metas establecidas por estos programas, y sin embargo es algo que tampoco se conoce.

“¿Sabemos acaso cuántos turistas más han llegado gracias al carrusel? ¿Cuántos empleos ha ayudado a generar la escultura que la verdad ni se puede apreciar bien porque en realidad estaba planeada para otro espacio? ¿Hay una medición que nos diga si acaso han ayudado a por lo menos a reducir la inseguridad o generar identidad cultural entre los tapatíos?”.

Mencionó que estos son solo los temas más obvios, ya que en realidad el informe que se realizó en el Teatro Diana no fue más que un evento político, cuando se desconocen otros aspectos como el trabajo hecho en favor de las mujeres a pesar de que se han llevado a cabo diversas acciones en materia de igualdad y acciones afirmativas.

“Además, no se habló de la situación de los mercados municipales, si se encuentran en abandono, cuáles están rehabilitando. De los panteones, que después de la pandemia quedaron abandonados. No lo digo por golpeteo político, sino en contribuir a colaborar, señalando lo que está bien, pero también las cosas que se deben corregir. Para esto nos paga la gente. Aquí lo que tenemos que hacer es dar resultados, hablar claro a la gente y de frente, porque para eso se nos paga”, enfatizó.