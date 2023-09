En el Abandono, Unidad Deportiva de Lomas del Camichín

Ahora es Centro de Drogadicción, Señalan Vecinos

A lo Largo de Varios Años ha ido en Declive, Pero Recientemente Empeoró

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones presenta la unidad deportiva de Lomas del Camichín, en el municipio de Tonalá.

Al igual que muchas de las otras unidades deportivas de este municipio, está en el abandono y el espacio que fue diseñado para la recreación y el deporte se convirtió en un centro de drogadicción para muchos marihuanos y rateros que hacen casi imposible la convivencia familiar.

“Pues aquí lo que se necesita es que haya una persona que sea del ayuntamiento, que cuide aquí y que está al pendiente de los baños y de todo, y que le pague el ayuntamiento para estar al pendiente, porque si no, no cuidan y siempre pasa lo mismo. La gente empieza a cuidar, pero como no hay nadie de la autoridad pues esto no se resuelve”, dijo uno de los entrevistados por este reportero.

A lo largo de varios años la unidad deportiva ha ido en declive, a recientes fechas se ha puesto peor debido a que ya ni siquiera la Policía municipal entra para hacer ningún tipo de rondín.

“Que haya vigilancia, es muy urgente, que se pongan a pensar en que muchas de las familias ya han dejado de venir porque a veces no es el lugar más adecuado para venir a pasear o para hacer deporte, y eso más que nada, que haya alguien al pendiente porque si hay alguien al pendiente es más fácil que no haya tantos daños”, agregó el entrevistado.

El llamado se hizo al presidente municipal Sergio Chávez para que haya especial atención con este espacio deportivo y de recreación.

Hace falta que atiendan el entorno en general, pero también que haya vigilancia por parte de la comisaría general de seguridad pública.