Asegura Alfaro que no va a “Palomear” Ninguna Candidatura

Aún no Tiene a los Sustitutos Para su Gabinete

Pero sí Opina: “Ese Proceso lo van a Coordinar y a Supervisar Mujeres y Hombres que Tienen Mucha Trayectoria en el Partido”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a las elecciones del 2024 y con los procesos internos de los partidos cada vez más cerca, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que él no va a “palomear” ninguna candidatura en Movimiento Ciudadano (MC); él se concentrará en su trabajo como mandatario estatal, aseguró.

El viernes pasado el titular de la Secretaría del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz, anunció que competirá por la candidatura a la alcaldía de Guadalajara, y al cuestionársele sobre el tema, Alfaro Ramírez expresó que hasta el momento todavía no cuenta con los perfiles con los que sustituirá a todos aquellos de su gabinete que decidan buscar representar a MC en las siguientes elecciones.

Dijo que ya verán más adelante ese tema cuando se presenten de manera formal todas las solicitudes de licencia, y que por ahora lo más importante es que el proyecto político inicie la construcción de los acuerdos con un trabajo que coordinará el partido, ya que él no se inmiscuirá en ello.

“Y como lo dije, ese proceso lo van a coordinar y a supervisar mujeres y hombres que tienen mucha trayectoria en el partido; no va a ser el gobernador el que va a palomear candidaturas, yo ya decliné a esa responsabilidad y yo estaré concentrado en mi trabajo como gobernador. Entonces, podré opinar sobre los funcionarios que van a pedir licencia, pero lo demás lo va a conducir el partido y será en los tiempos que el partido defina”.

El proceso interno para definir candidaturas en Movimiento Ciudadano (MC) comenzará en noviembre, y en este sentido reiteró que cualquier funcionario público de su administración que desee competir por una candidatura deberá pedir licencia a su cargo. Y aunque más de alguno ya ha expresado su intención por buscar alguna, sí añadió que hasta el momento no ha recibido solicitudes de separación del cargo por escrito.

Con respecto a quién le gustaría que llegara a la gubernatura de Jalisco, el mandatario estatal manifestó que espera sea alguien que llegue a dar continuidad a las cosas que han hecho bien y a mejorar a todas aquellas en las que les ha faltado, y que sobre todo sea un perfil comprometido con Jalisco, es decir, que no llegue a defender partidos, sino que defienda al estado.

Por último, evitó opinar respecto a que Morena abrirá el registro -el lunes y martes- de todos aquellos que busquen una candidatura, al añadir que lo único que le toca en este proceso electoral es garantizar que se lleve con seguridad y certeza.

“Prefiero no opinar de los procesos internos de los partidos, cada quien que haga lo que considere. A mí me tocará garantizar que haya condiciones para que el proceso se celebre en paz, con imparcialidad y que las instancias electorales puedan hacer bien su trabajo. Yo prefiero desde este momento, para evitar cualquier malinterpretación, no opinar sobre los procesos internos de los partidos políticos”.