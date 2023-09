Aparece Hundimiento del Ancho de la Calle

En la Colonia Flores Magón, de Tonalá

Ni el Ayuntamiento ni el Siapa Intervienen, Acusan Vecinos. “Ya se Reportó, Pero es Como si no Hubiera Pasado Nada”

Por Rafael Hernández Guízar

Enorme hundimiento se presentó en la calle Naranjo de la colonia Flores Magón en el municipio de Tonalá.

Del ancho total de la calle, este hundimiento representa un serio peligro para los vecinos de la calle Naranjo al cruce con la calle Nubes, algo que el ayuntamiento y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) se han negado a arreglar.

“Claro que ya se reportó, pero es como si no hubiera pasado nada, usted vea y no es que se trate de un bache cualquiera, se está hundiendo esto, y pues tristemente parece que les vale madre, entonces imagínese el peligro que tenemos porque por una parte ya se les dijo y no vienen, y por otra parte pues tenemos el riesgo de que se ponga peor y vaya a hundirse más”, señaló uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

Desde hace más de dos semanas empezó el hundimiento con varios bloques del adoquín que se empezaron a desprender, posteriormente se extendió a lo ancho de toda la calle, e incluso la tapa de una alcantarilla que se encuentra justo al centro de este hundimiento se ha desprendido, está sobrepuesta y esto causa un riesgo mayor de que alguien pueda caer al interior del agujero, ya sea con su vehículo o caminando.

“Es muy decepcionante vivir así, haga de cuenta que aquí es como si nunca pasara nada y a los del ayuntamiento no les interesara nada, lo único que parece que les interesa es cobrar por todo, el predial, el agua; si uno quiere podar algún árbol hay que pagarles, por todo nos cobran, pero no nos da ningún tipo de ayuda, y francamente es una pena porque vivir así no es vivir”, agregó el molesto entrevistado.

Desesperado por no recibir respuesta por parte de las autoridades lanzó un llamado urgente al presidente municipal Sergio Chávez, le exigió que ya sea la administración a su cargo o el Siapa brinden la ayuda necesaria para evitar que el hundimiento crezca y se convierta en un socavón.