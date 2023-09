Señalan Abusos del “Comandante Cano” en el Centro de Guadalajara

Reiteradamente Viola los Reglamentos, Aseguran

“Aquí la Policía se la Pasa Echando Novio y Paseándose”, Asegura el Presidente de Colonos de El Santuario

Por Rafael Hernández Guízar

La Policía de Guadala­jara en el centro tapatío no sirve para nada, denunció al presidente de colonos de El Santuario Segunda Sección, Francisco Fuentes Orozco.

Entrevista con Página 24, el representante de ve­cinos denunció públicamente los excesos de un comandante conocido como “El Coman­dante Cano”, que a decir de Fuentes Orozco es encargado de la seguridad pública del centro y que reiteradamente viola los reglamentos al esta­cionar la patrulla en las zonas peatonales y hasta en las ban­quetas para irse a comer.

“Así lo conocemos no­sotros como el Comandante Cano, si usted se fija está es­tacionado en una zona que no debe y es una persona muy grosera, por ley de los suyos dejan ahí la patrulla y se van a comer y se van a dar la vuelta, y mientras tanto la inseguri­dad está tremenda”, lamentó.

Y agregó: “Aquí la poli­cía se la pasa echando novio y paseándose. Nosotros le queremos decir al presidente municipal y que es lamenta­ble que esté pasando esto y que incluso exigimos que las arañas también se las pongan a las patrullas cuando sucedan cosas como estas. Vea la pa­trulla cómo está arriba de la zona peatonal, y si le dicen algo siempre contesta muy grosero, con la violencia de género a todo lo que da”.

Así mismo, resaltó que en los próximos días se reunirán los presidentes de vecinos de diferentes colonias debido a que están hartos de las co­rruptelas con las que se ma­neja tanto la policía como la superintendencia del Centro Histórico: “Todos estamos ya cansados de todas las fallas que tiene el superintendente, la verdad es que como deci­mos, si no puede mejor que se vaya a su casa, a nosotros no nos sirve así, no nos sirve que esté para enriquecerse nada más, son muchas las cosas que está propiciando: que se incremente el ambu­lantaje, que haya tantos ro­bos, todos los problemas que se tienen. Por eso insisto, si no puedo mejor que se vaya a su casa”.