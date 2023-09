El Legislativo Opera Como “Tapadera” de Corrupción

Desechan Denuncias de Juicio Político Contra Lemus y María Elena Limón

El Alcalde Emecista fue Señalado por su Presunta Responsabilidad al no Sancionar a su Director Jurídico

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la crítica de diputa­dos de Morena, el pleno del Congreso de Jalisco en sesión extraordinaria desechó dos denuncias de juicio político en contra del alcalde de Gua­dalajara, Pablo Lemus, y la exalcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón.

De acuerdo a la justifica­ción aprobada por la mayo­ría de diputados locales, no había elementos suficientes para comenzar con los pro­cedimientos de juicio polí­tico que se presentaron en contra de Lemus Navarro, por presunta responsabilidad al no sancionar a su director jurídico por incumplir en un caso de despido injustificado; y contra María Elena Limón a quien se denunció por pre­suntas irregularidades en un tema de parquímetros.

Las denuncias se desecha­ron con 27 votos a favor y 6 en contra, y a decir del coor­dinador de Morena, el dipu­tado José María Martínez, el legislativo operó como “tapa­dera” de la corrupción.

“Se está abonando a la impunidad, se está abonan­do a la complicidad, se está abonando a la corrupción, y en Morena tenemos cla­ra nuestra causa y nuestro principio de combatir ante todo la impunidad y la co­rrupción para regresar la confianza de las personas. Por eso es que no vamos a acompañar la votación de este dictamen, porque se trata de eludir la responsabi­lidad”, expresó con respecto al caso de la exalcaldesa.

En el caso del alcalde Pa­blo Lemus, el morenista re­cordó que la denuncia de jui­cio político se presentó en su contra porque eludió sancio­nar al director jurídico a pesar de que la orden vino directa­mente del tribunal.

“Se elude a ser responsa­ble al alcalde de Guadalaja­ra, Pablo Lemus, que no es la primera vez, también pro­curando que haya impunidad, y eso no podemos permitirlo (…). El mandato del tribunal era claro, sanción a tu jurídi­co por incumplimiento, pero le dan la vuelta y esto es bá­sicamente impunidad. Invito a todos mis compañeros de los grupos parlamentarios a que no nos prestemos a esta circunstancia, porque enton­ces estamos abonando a lo que la sociedad ya estable­ce: nosotros estamos siendo tapadera de los corruptos y eso no podemos permitirlo”.

Eligen a integrantes de la Comisiónde Selección del SEA

También, en sesión ex­traordinaria, diputados loca­les nombraron a integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Antico­rrupción (SEA).

María Isabel Álvarez Peña (Universidad Panamericana) y Héctor González Montiel (Universidad Tecnológica de Guadalajara) fueron elegidos como representantes de insti­tuciones de educación supe­rior; Héctor Romero González como el de organizaciones de la sociedad civil; en tanto que la académica María Esther Avelar fue ratificada como parte de la comisión.