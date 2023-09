Se Investigará la Explotación de Mujeres Indígenas: Sofía Berenice

“No Podemos Permitirla”, Dice la Regidora

Por Rafael Hernández Guízar

Habrá investigación con­tra la red de corrupción de ambulantes que explotan a mujeres indígenas y con ne­cesidad en Guadalajara.

Sofía Berenice García Mosqueda, regidora priista del ayuntamiento tapatío, en entrevista exclusiva con Página 24 Jalisco adelan­tó su compromiso para des­entrañar las acusaciones que se han hecho en torno a la explotación que realizan dos particulares contra mujeres indígenas y madres de fami­lia con extrema necesidad, luego de que trascendiera que cobran derecho de piso con complacencia de inte­grantes de la administración pública municipal a cargo del alcalde Pablo Lemus Na­varro.

La regidora fue enfática al subrayar qué es inacepta­ble que mujeres indígenas que salieron huyendo de sus comunidades en otros esta­dos porque la delincuencia les cobra derecho de piso, a su llegada a Jalisco encuen­tren una explotación similar con complicidad de las auto­ridades municipales.

“Es algo que duele, la verdad; lo hemos visto que se vive en Michoacán, en Zacatecas, y en otros lados, que se vinieron a Jalisco porque les cobraban piso, no podemos permitir que pase lo mismo acá, yo creo que cuando quiere uno salir ade­lante, cuando quiere trabajar, si son mujeres indígenas que vienen de sufrir violencia en Oaxaca o en otros estados, y que lleguen aquí a padecer lo mismo (…) No podemos per­mitir que haya esos abusos. Mi compromiso es al 100% con este tema de no permi­tir que se encone, que no se llegue a más, a Zapopan, a San Pedro Tlaquepaque, que haya una investigación seria, entregar la información para que se hagan las denuncias correspondientes, para que le entren desde la superin­tendencia y desde inspec­ción y vigilancia”, dijo.

Lo anterior tiene relación también a denuncias que he­mos publicado a través de Página 24 Jalisco en dónde se nos dio a conocer que no solo opera este grupo en la plaza tapatía explotando a mujeres indígenas y con necesidades diversas, si no también se en­cuentran en el camellón de la avenida Chapultepec, y hasta en el Parque Rojo de Guada­lajara, pero que también exis­te la intención de apropiarse de espacios por estos particu­lares en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque.

La regidora de acuerdo a la entrevista con este repor­tero, será un vínculo con la contraloría municipal toda vez que no sólo se trata de la explotación ilegal del espacio público, sino que incluso se aduce una posible violencia de género que se esté come­tiendo en agravio de mujeres indígenas a manos de otra mujer.

Sin embargo quedó en cla­ro que no se trata de dejar sin la fuente de ingreso a las per­sonas que laboran en dichos espacios, si no más bien de evitar que sean explotados y violentados como actualmen­te sucede, de acuerdo al testi­monio de varias personas que así lo han manifestado a este reportero.

“Me comprometo de ver­dad en llevar esta informa­ción, de meterme y decirles que puede haber un tema de regularización sin que tengan que dar mochadas, y obvia­mente voy a hacer este llama­do tanto a la superintendencia como a la contraloría de que se metan, porque hay per­sonas que por miedo no de­nuncian, pero que ahí existen estos temas de corrupción, estos supuestos, qué bueno y que se meta esta investi­gación seria y formal para poder ayudar a las personas a que sigan trabajando pero de otra manera, y no permi­tir que haya personas que se aprovechen”, dijo.

Sin embargo la regidora fue más allá y aclaró que el hecho de que sea una mujer la que presuntamente esté ex­plotando indígenas “es más doloroso, es de vergüenza, de verdad lamentable, pero la corrupción no tiene géne­ro, las mujeres nos tenemos que ayudar y ser solidarias”, prometió.

Sofía García Mosquera, agregó que la violencia de gé­nero, la corrupción, y el pago de moches a particulares y a funcionarios no tienen cabida en Guadalajara.

Por cierto que ella ha de­sarrollado varias iniciativas a través de las cuales se preten­de la regularización del co­mercio en sitios como el par­que Rojo, pero sin que haya líderes de por medio repre­sentando los intereses de los comerciantes, precisamente para evitar la corrupción.

En una próxima entrega le daremos a conocer a usted, estimado lector, el conteni­do de dichas iniciativas que pretenden beneficiar a los co­merciantes blindándolos del abuso de autoridad.