Por Acoso y Hostigamiento Laboral Destituyen a Funcionario Municipal

Hay que Poner fin a la Violencia Contra Mujeres: Cynthia Cantero

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La titular de la Contra­loría Ciudadana de Guada­lajara, Cynthia Cantero Pa­checo, informó ayer que se destituyó del cargo a un fun­cionario del área de Cultura acusado de hostigamiento y acoso laboral.

La funcionaria detalló que al servidor público hoy retira­do de su cargo se le suspendió en mayo pasado. Añadió que la destitución definitiva se de­terminó porque se comprobó que ejerció violencia psicoló­gica, intimidaciones y humi­llaciones en contra de quien lo denunció.

“Este es un precedente im­portante en la erradicación de la violencia contra las muje­res. Es la primera destitución del empleo de un servidor público acusado de hostiga­miento y acoso en el gobierno de Guadalajara, al ser con­sideradas estas como con­ductas que conllevan a faltas administrativas. Recordemos que cuando se determinó la suspensión, a la denunciante se le otorgaron medidas de protección como fue el pulso de vida y la separación de las partes implicadas, procuran­do evitar la revictimización”.

En otros casos, la contralora anunció otras acciones sancio­nadoras en contra de servidores públicos del ayuntamiento que infringieron en alguna falta, como la suspensión de una tra­bajadora que se desempeñaba como cajera en Tesorería, a quien se le acusó de peculado por apropiación reiterada para sí de recursos públicos finan­cieros.

“Quedó completamente probado que la denunciada se apropió de manera reiterada de diversas cantidades de dinero que recibía en su función de re­caudadora o cajera del área de Tesorería”.

También, añadió que se suspendió a otra servidora pú­blica por 30 días naturales, sin goce de sueldo, por permitir el ingreso de un familiar a realizar voluntariados a un quirófano a fin de ejercer labores operativas propias de un profesional de la salud, en la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias González.

“Se determinó una falta ad­ministrativa por no cumplir con la máxima diligencia del servi­cio que le fue encomendado, al no apegarse a las normas jurídi­cas inherentes a la función que desempeña y que derivó de esta suspensión. Fuimos responsa­bles en investigar los alcances de esta lamentable situación, re­cordemos que la corrupción no solo se trata de soborno o inter­cambio de dinero, sino también de este tipo de situaciones de irresponsabilidad en el actuar ético”.

Hasta el momento la Con­traloría Ciudadana ha sanciona­do a 49 servidores públicos por diversos hechos de corrupción o faltas administrativas.