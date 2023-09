Hagamos Exige la Comparecencia del Director de Siapa Carlos Enrique

“Por el Caro y Pésimo Servicio que Están Prestando”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día Mun­dial del Control de la Calidad del Agua, que se conmemora el 18 de septiembre, integran­tes de Hagamos exigieron la comparecencia inmediata del director del Sistema Intermu­nicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilla­do (Siapa), Carlos Enrique Torres Lugo, ante su incum­plimiento con la ciudadanía debido al servicio caro y ne­gligente que prestan.

A las afueras de las ofi­cinas del Siapa, y con varias botellas con agua sucia, acu­saron que no se ha cumplido con las constantes promesas que se han hecho a la ciuda­danía con respecto a la cali­dad del agua, toda vez que en los hogares de los jaliscienses continúa saliendo líquido tur­bio o sucio, lo cual no solo no es bebible, sino que tampoco se puede usar para las activi­dades diarias.

“Y por eso nuestro lla­mado es a la comparecencia inmediata del director del Siapa, que es uno de los fun­cionarios más impunes de este gobierno. Necesitamos una explicación de por qué el agua de llave no es potable, de por qué llega con esa ca­lidad a nuestras casas, de por qué no arreglan las tuberías”, aseveró la coordinadora de diputados de Hagamos en el congreso, la diputada Mara Robles Villaseñor.

Recordó que en el 2000 y el 2021 hicieron el ejercicio del agua sucia en donde in­cluso se retó a autoridades a tomarse un vaso con agua de la llave -a lo que se negaron-, por lo que van más de 20 años en que el Siapa sigue proporcionando a los usuarios agua sucia o no potable.

Añadió que esto se debe a que si bien el agua sale limpia de las plantas, esta se termi­na contaminando en la red de tubería o en su caso desper­diciando porque se filtra más del 40 por ciento en fugas.

“Si el agua de la llave no es potable, entonces ¿por qué nos la cobran como potable?, ese problema sigue vigente y es dramático que le quieran echar la culpa a la población, diciéndonos como si fuéra­mos tontos y que no lavamos los tinacos”.

Por su parte el presidente del partido, Ernesto Gutié­rrez, lamentó también el trato que se le da a la ciudadanía que denuncia la mala calidad del agua, sobre todo porque desde el 2021 -que ha em­peorado el problema- se ha levantado la voz sin que hasta el momento se presente una verdadera solución.

“Lo que venimos hoy a mostrar es que el Sistema Intermunicipal de Agua Po­table y Alcantarillado, como se dijo desde hace dos años y medio, no da agua pota­ble. Con esto es con lo que la gente de la zona metropo­litana de Guadalajara tiene que cocinar sus alimentos, tiene que bañarse, tiene que lavar su ropa y no puede ser aceptable que los servicios públicos sean de esa calidad y caros además”.