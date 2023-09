Comerciantes Establecidos se Manifestarán Contra el Desmedido Ambulantaje en Centro de Guadalajara

La “Cacique” Sonia Amenaza a Reportero de Página 24

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes estableci­dos en la zona centro de Gua­dalajara podrían manifestar­se en los próximos días ante el incremento desmedido del ambulantaje en el corazón ta­patío.

Y es que los comercian­tes que “sí pagan impuestos y que sí cuentan con todos los permisos del ayuntamiento y el estado para el intercambio de mercancías”, se dicen su­mamente molestos debido a que que se ha incrementado de forma desmedida la can­tidad de ambulantes que ya se plantaron en espacios pú­blicos, secuestrando plazas como la tapatía, y el camellón central de la avenida Chapul­tepec.

“Nosotros leímos las no­tas que salieron publicadas en su periódico y nos sentimos muy ofendidos de que estén favoreciendo para que se ins­talen los ambulantes, porque no es cierto que les importen los indígenas, debería usted de escuchar qué feo los trata la señora esa que dicen que se llama Sonia, Yo la he visto en varias ocasiones aquí que vie­ne ella de sombrero y si vie­ra qué feo les grita (…) Claro que son una competencia des­leal para todos los que sí pa­gamos impuestos. Nosotros le pagamos al ayuntamiento una licencia y pagamos también impuestos al estado y a la fe­deración, incluso le tenemos que pagar a los sindicatos por los trabajadores, pero todos ellos no están pagando nada a la autoridad, así hasta noso­tros nos va a convenir mejor hacernos ambulantes”, dijo la propietaria de una tienda de vestidos que se encuentra ubicada a un costado de la plaza tapatía.

Y siguió: “Aquí tenemos que pagar un montón de co­sas y claro que me da coraje porque es muy cómodo no pagar impuestos, aquí debe­ría de venir la Secretaría de Hacienda y exigirles que den cuentas de todo el dinero que están ganando los dirigentes porque sabemos que les co­bran de todo a esta gente con necesidad (…) Yo no sé si el presidente municipal no sabe o si él es parte de esto, pero desde que hay un superinten­dente del Centro Histórico las cosas van de mal en peor, to­dos sabemos que se están lle­nando los bolsillos por todo el dinero que les dan los diri­gentes del grupo de los pues­tos verdes que está en la pla­za tapatía, nosotros sabemos por las notas que han salido y por lo que han comentado va­rios que han estado ahí, que se ganan como un millón de pesos al mes, Ya quisiéramos ganar nosotros aunque fuera la mitad de lo que están ga­nando ellos, y como le digo si no pagan impuestos y no le dan cuentas a nadie antes era hasta millonarios”, agregó la molesta mujer quién prefirió el anonimato por temor a re­presalias.

Tras la publicación de un arduo trabajo periodís­tico que hemos realizado en Página 24 Jalisco la dirigente del grupo de am­bulantes de nombre Sonia, que actúa como “cacique”, amenazó a este reportero el día de ayer.

Cuestionó el hecho de que demos a conocer los tes­timonios de decenas de per­sonas que se dicen afectadas con los actos de corrupción que se han solapado por par­te del ayuntamiento de Gua­dalajara.

Debido a esto tuvimos que acudir a la fiscalía gene­ral del estado para interponer una denuncia por el delito de amenazas y los que resulten. Sin embargo debido al com­promiso con la verdad que siempre ha sido la caracte­rística de este Diario desde su fundación en el estado de Aguascalientes, Página 24 continuará publicando todas las pruebas que han llegado a nuestra redacción.

Cabe señalar que al no tener respuesta de la contra­loría municipal en torno a el por que no han iniciado una investigación oficiosa ante el incremento del ambulantaje y los señalamientos de favori­tismo al señalado grupo, no­sotros mismos exploraremos la rapidez y seriedad con la que dicho organismo de con­trol interno le da atención a las denuncias.