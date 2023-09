Cada vez son más Fuertes los Lazos Comerciales Entre Jalisco y Estados Unidos, Presume Márquez

“Se Esperan más Inversiones en el Ramo Automotriz”

Por Rafael Hernández Guízar

Que los lazos entre Jalisco y la Estados Unidos son más fuerte que nunca, presume el procurador social del Estado Juan Carlos Márquez.

Indicó que al momento se ha trabajado con diversos sectores de jaliscienses que radican en Estados Unidos y se les apoya constantemente en materia legal y también para que logren obtener la do­ble nacionalidad: mexicana y estadounidense.

“Tenemos una expectativa de introducir muchos produc­tos de mexicanos jaliscienses no solo en esa ruta, si no en varios estados de la Unión Americana y esto ya es algo platicado incluso con el presi­dente, no vamos a detenernos ahí porque esta es la primera muestra de lo que estamos ha­ciendo y hemos entendido la política que está en boga (…) el 23 de septiembre vamos a estar entregando 180 dobles nacionalidades y vamos a es­tar allá en California”, dijo a Página 24 Jalisco.

Resaltó que la procu­raduría social del estado se ha preocupado no solo por atender los problemas que le atañen dentro del territorio jalisciense sino que también atiende a los migrantes que radican en Estados Unidos, por ello es que se apoya tam­bién con asuntos legales a los jaliscienses que viven en la Unión Americana y esto, se­gún dijo, ha permitido que se incrementen diversos canales económicos.

Resaltó que gracias a la interacción que se tiene con el sector jalisciense que vive en estados como California, varias empresas de diversos ramos como el automotriz han decidido invertir y abrir nuevas empresas y plantas en territorio Jalisciense.