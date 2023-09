Lemus Niega Entregar Obras en lo “Oscurito”

Trabajos del Parque San Rafael

No Convocaron a Medios ni Hubo Invitación en General; el Emecista se Lanza contra Activistas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Contario a la costumbre de anunciar con bombo y platillo las obras realizadas en la administración de Pablo Lemus Navarro en Guadalajara, no se convocó a medios de comunicación ni hubo invitación en general, para la entrega de trabajos del Parque San Rafael; ante los hechos, el alcalde Pablo Lemus negó que la inauguración, del miércoles pasado, se haya hecho en lo oscurito.

Cuestionado sobre el tema, el munícipe aclaró que el evento se abrió al público y que sí se convocó a vecinos de la zona, asegurando incluso que quienes se han opuesto a las obras son personas que no viven en la colonia sino en Bugambilias y que por eso no estuvieron presentes.

“Quienes se oponían a la obra de San Rafael no alcanzaron a llegar, y no alcanzaron a llegar por una razón muy sencilla, porque viven en Bugambilias, porque viven al sur de la ciudad. No son vecinos de San Rafael. Raquel Gutiérrez Nájera, (Pedro) León Corrales, todos ellos viven en Bugambilias. En realidad no era una protesta de vecinos, era una protesta política y ayer (el miércoles) no alcanzaron a llegar”.

Cabe recordar que vecinos y ambientalistas, desde hace años, se han manifestado en contra de la construcción del colector pluvial en San Rafael por las repercusiones ambientales y de inundaciones que se generarán en la zona.

A pesar de que en su momento interpusieron diversos amparos para frenarlas, autoridades estatales y municipales continuaron con ellas. Es así que el miércoles pasado el gobernador Enrique Alfaro y Pablo Lemus inauguraron las obras a las que se le invirtieron alrededor de 168 millones de pesos.

Lemus Navarro insistió por su parte que el evento no se hizo a espaldas de nadie, ya que sí se invitó a personas que viven en las inmediaciones.

Otra promesa contra Caabsa

Aunque no dio muchos detalles al respecto y no ha sido la primera vez que dice que se actuará en consecuencia, Pablo Lemmus refirió que el próximo martes, cuando se reúna con alcaldes, se tomarán decisiones en torno al tema de la recolección de basura y la empresa encargada de este servicio, Caabsa Eagle.

La empresa ha fallado en constantes ocasiones en el servicio pues persisten las quejas ciudadanas de cómo en las colonias no pasan los camiones recolectores, por lo que la siguiente semana Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y El Salto podrían tener ya más claridad al respecto, en especial con la creación del organismo intermunicipal que se haga cargo de estas labores.

“Este martes lo que queremos es tomar ya una decisión final de lo que sucederá con los cuatro municipios que tienen concesionado el servicio de recolección de basura, por lo tanto yo espero que unos días después del martes podamos los alcaldes en conjunto presentarles cuál es la solución que hemos decidido para el tema de recolección”, agregó Lemus Navarro.