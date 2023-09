Contralora, Omisa Ante Corrupción en Ambulantaje

Cynthia Cantero No da Vista a la Fiscalía Anticorrupción, Acusan

Pablo Lemus “Tiene una Responsabilidad Importante ahí, Porque no Está Haciendo Nada por Investigar”, destacó Francisco Fuentes, Presidente de Colonos de El Santuario

Por Rafael Hernández Guízar

Los actos de corrupción del superintendente de la zona centro de Guadalajara son enormes, adujo el presidente de colonos de El Santuario.

En entrevista exclusiva con Página 24, Francisco Fuentes Orozco, presidente de la asociación de vecinos de El Santuario Segunda Sección, aseguró que las fallas que ha presentado Juan Manuel Munguía, el superintendente de la zona centro de Guadalajara, son cuantiosas, además de que a solapado el crecimiento desmesurado del ambulantaje en diversas plazas públicas y peor aún, que se ha valido de los ambulantes para generar grupos de choque para amedrentar a quienes no están de acuerdo con su manera de actuar.

“En mi opinión, el presidente municipal (Pablo Lemus) tiene una responsabilidad importante ahí, porque no está haciendo nada por investigar, no está haciendo nada por evitar que se cometa este presunto delito”, destacó.

El día de ayer a través de Página 24 se publicó una acusación directa del regidor del Partido Acción Nacional (PAN) Fernando Garza Martínez, respecto a que Juan Manuel Munguía ha favorecido a dos particulares para que se enriquezcan de forma obscena explotando indígenas y personas con necesidad al amparo de las autoridades.

Fuentes Orozco secundó la acusación del edil panista, al dejar en claro que es aberrante la manera en la que se ha solapado y hasta fomentado -dejó implícito- que particulares “secuestren” el espacio público.

“Ellos están presuntamente secuestrando el espacio público abierto, el espacio público abierto pues es de todos, y si yo voy a una plaza, por ejemplo, no puedo seguir mi camino porque ellos ya permitieron presuntamente con alguna o algún dinero que estén ahí y así quitan a las personas el derecho de poder transitar y recrearse, creo que es algo muy grave, los espacios públicos son de todos”, agregó.

Lo más grave de todo, es que tanto él como otros verdaderos representantes sociales -pues ellos sí cuentan con las acreditaciones necesarias para llamarse líderes-, han sido agredidos por grupos de choque donde han figurado allegados al superintendente Juan Manuel Munguía.

En lo personal, dijo que ha presentado las denuncias correspondientes y la Contraloría municipal, encabezada por Cynthia Cantero Pacheco, se ha negado a dar vista a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue la posible comisión del delito de abuso de autoridad, entre otras faltas graves que se señalan como parte del actuar del superintendente del centro histórico.

“Nosotros hemos solicitado por oficios que se dé vista al Fiscal Anticorrupción y no han mandado oficios, y eso que tenemos las denuncias presentadas (…) Yo le diría que parece que sí están haciendo negocio, le dije al superintendente que es necesario que nos reunamos para ver estos asuntos y pasa en todos lados, en el Parque del Refugio también está sucediendo, no entiendo por qué se aprovecha de los espacios gente que ni siquiera son vecinos de ahí, tienen secuestrados los espacios”, dijo.

En una segunda entrega le mostraremos a usted información que se ha hecho llegar a la redacción de Página 24, respecto a las diferentes denuncias que se han presentado por la proliferación del ambulantaje, intentos de apropiarse de fincas del centro histórico y la zona rosa de Guadalajara, así como de acusaciones directas respecto a favoritismo que se han tenido con particulares para que de manera ilegal se instalen a vender productos en la zona centro de Guadalajara.

Calla Contralora, señalada por Corrupción en Ambulantaje

Se negaron en el Ayuntamiento de Guadalajara a proporcionar una entrevista con la contralora municipal, Cynthia Cantero Pacheco, tras las acusaciones de favoritismo en el ambulantaje.

Ayer publicamos en Página 24 señalamientos del regidor del PAN Fernando Garza Martínez, quién señaló que de forma ilegal ha crecido la cantidad de ambulantes en la zona centro de esta ciudad capital, intentamos obtener la respuesta por parte de la contralora municipal, pero no se nos atendió.

“En teoría en el Centro Histórico desde hace seis años debería de haber máximo 87 comerciantes ambulantes, si recorres el centro vas a ver que la cantidad es mucho mayor, y vas a ver como de pronto aparecen puestos en diferentes lados de la nada. Yo he pedido en la Contraloría que investiguen, pero no hacen nada, hay una corrupción muy fuerte, está muy complicado por toda la corrupción que se está dando en el ayuntamiento con la complacencia de Lemus (Pablo Lemus, el presidente municipal)… Tiene que intervenir la Contraloría, así mismo tenemos que ver cuántos son los comerciantes que se tienen en el Centro Histórico de Guadalajara porque solo había 87 autorizados, hay que ver si ya no están, quiénes son los que están aprovechándose de los espacios, no han hecho los cambios. Desde hace un año Juan Manuel Munguía quedó de darme un censo y es hora que no me da nada (…) Mira si tienes un permiso a tu nombre y te enfermaste, falleciste, o por cualquier cosa ya no pudiste ir a trabajar, ellos se están beneficiando con eso y cobran por dejar vender, esto es algo que debería de verificar la Contraloría, pero tú sabes que la contralora es contralora a modo de Lemus… Que haga su trabajo, la contralora es de puro tingo lilingo (sic), y la verdad es que no está haciendo su trabajo, no contesta a lo que se le cuestiona”, sentenció el panista en entrevista publicada este jueves en este diario.

Hicimos la solicitud formal a la Dirección de Comunicación Social a través de un canal de comunicación telefónica y se nos dijo que revisarían el tema, pasó todo el día sin que hubiese respuesta.

Incluso se nos dijo que le dirían de nuevo la información, pero no nos dieron la entrevista.

Con lo anterior, fue imposible saber la postura de la administración municipal a cargo de Pablo Lemus Navarro respecto a varias denuncias que se han presuntamente interpuesto en la Contraloría para que se indague respecto a la cantidad de ambulantes que se han instalado en plazas públicas como la Plaza Tapatía y el Parque Rojo, entre otros espacios que, de acuerdo con el reglamento municipal de comercio en espacios abiertos, estaría prohibido.

De esta manera Página 24 tendrá que investigar de forma directa, es decir, tendremos que interponer una denuncia directamente para conocer el tiempo en el que la Contraloría municipal atiende la petición, así como el proceso que se le da a la misma, información que será publicada a través de este diario al ser algo de carácter público.