Superintendente del Centro, Inmiscuido en Corrupción: Regidor

Captan Millones Explotando Indígenas Comerciantes

Frenando Garza: “Yo he Pedido en la Contraloría que Investiguen, Pero no Hacen Nada, hay una Corrupción muy Fuerte… La Contralora es Contralora a Modo de Lemus”

Por Rafael Hernández Guízar

El superintendente del Centro Histórico de Guada­lajara podría ser responsable de la corrupción en el ambu­lantaje, denunció el regidor tapatío por el PAN Fernando Garza Martínez.

En entrevista exclusiva con Página 24, el también ex presidente municipal de Guadalajara sentenció que Juan Manuel Munguía, el superintendente del Centro Histórico tapatío, favorece a los ambulantes que se adue­ñaron de la Plaza Tapatía, el corredor Chapultepec, y el Parque Rojo, entre otros si­tios, solapando que particula­res se hagan ricos explotando indígenas y gente necesitada, cobrando ilegalmente por es­pacios públicos.

“Yo he estado insistiendo con Juan Manuel Munguía, se lo he mencionado en va­rias ocasiones que él y su gente se están prestando a la corrupción. En teoría en el Centro Histórico desde hace seis años debería de haber máximo 87 comerciantes am­bulantes, si recorres el centro vas a ver que la cantidad es mucho mayor, y vas a ver como de pronto aparecen puestos en diferentes lados de la nada. Yo he pedido en la Contraloría que investiguen, pero no hacen nada, hay una corrupción muy fuerte, está muy complicado por toda la corrupción que se está dan­do en el ayuntamiento con la complacencia de Lemus (Pa­blo Lemus, el presidente mu­nicipal)”, sentenció.

Pero fue más allá y sen­tenció que la actual adminis­tración ha permitido que se incremente exponencialmen­te la cantidad de ambulantes: “Debería de ser Movimiento Ciudadano SA de CV, es lo que está pasando con nues­tro Centro Histórico, lo que es del centro se supone que el que debe controlar las cosas es Juan Manuel Munguía, y pues no, se hace tonto él y su gente, porque están sacando jugosas ganancias”.

Fernando Garza Martínez aclaró que Juan Manuel Mun­guía y la gente a su cargo son los responsables de que se estén violando los reglamen­tos municipales respecto al comercio en espacios abiertos en la zona centro de Guada­lajara, ilegalidades solapadas que han representado millo­nes de pesos para dos perso­nas en específico: “Crendo” Cortez y Sonia “F”.

Como ya se había publi­cado a través de Página 24, estas dos personas son seña­ladas de explotar ilegalmente la calle y las plazas públicas, generando riqueza millonaria que queda en sus bolsillos, algo que de acuerdo con el regidor de extracción panista, ha contado con el apoyo del propio superintendente de la zona centro de Guadalajara, Juan Manuel Munguía.

Aunque se trata de la posi­ble comisión de un delito por parte de los particulares y del funcionario público, no hay quien ponga orden en el mis­mo ayuntamiento.

Ni siquiera la contralora mu­nicipal, Cintia Cantero Pache­co, la ex presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco, ha tomado parte en el asunto.

Cantero Pacheco aseguró, cuando llegó al cargo de con­tralora de Guadalajara, que sería infalible contra la co­rrupción, pero pese a que ha recibido en varias ocasiones solicitudes de información de parte del regidor Fernando Garza, se ha negado a actuar, algo que ha permitido la pro­liferación del negocio ilegal del espacio público.

“Tiene que intervenir la Contraloría, así mismo tene­mos que ver cuántos son los comerciantes que se tienen en el Centro Histórico de Gua­dalajara porque solo había 87 autorizados, hay que ver si ya no están, quiénes son los que están aprovechándose de los espacios, no han hecho los cambios. Desde hace un año Juan Manuel Munguía quedó de darme un censo y es hora que no me da nada (…) Mira si tienes un permiso a tu nom­bre y te enfermaste, fallecis­te, o por cualquier cosa ya no pudiste ir a trabajar, ellos se están beneficiando con eso y cobran por dejar vender, esto es algo que debería de verifi­car la Contraloría, pero tú sa­bes que la contralora es con­tralora a modo de Lemus”, subrayó.

-¿Están solapando deli­tos?

-Claro. La complicidad es total, Juan Manuel (Munguía) está bien involucrado (sic), es real, por eso Juan Manuel (Munguía) se molesta conmi­go, porque yo estoy denuncian­do y siguen su caminito, porque cuentan con protección”.

-¿Es un circo de tres pistas el ayuntamiento?

-Tiene una sola pista, pero hay tres que la mueven, y uno que la opera, Juan Manuel (Munguía).

Fernando Garza insistió en que Cynthia Cantero sim­plemente abandona sus obli­gaciones y dota ilegalmente de espacios a los ambulantes en el centro de la ciudad, es decir, la antítesis de lo que debería de hacer, para lo que le paga la administración pú­blica, y principalmente lo que juró sobre la Constitución cumplir y hacer cumplir.

“Que haga su trabajo, la contralora es de puro tingo lilingo (sic), y la verdad es que no está haciendo su tra­bajo, no contesta a lo que se le cuestiona”.

Por último, Fernando Garza advirtió que, ante la celebración del Grito de In­dependencia, así como de La Romería, habrá más corrup­ción al permitir la instalación ilegal de comerciantes co­mandados por vivales que se enriquecen ilegalmente.