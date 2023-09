Canasta Básica: “Todo Está Carísimo”

“Ya no Ajusta Para Comer”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se quejaron amargamente ayer de los in­crementos en los precios de la canasta básica.

Frutas y verduras, carnes y suplementos, todo ha su­bido drásticamente de pre­cio según se denunció ayer por ciudadanos molestos por no poder acceder a va­rios alimentos.

“Oiga no se vale, todo está carísimo, vea cómo es­tán los pinches limones de caros, 42 pesos el kilo, y eso que es aquí en el mer­cado Felipe Ángeles porque en otros lados está más caro, ya no diga el aguacate y la papa, ya no ajusta para co­mer”, sentenció Josefina Vázquez, una de las amas de casa entrevistadas por este reportero.

“La carne ni se diga, ya es un lujo comer carne, aho­ra una vez por semana si nos va bien, y párale de contar. Yo no sé qué piensan estos señores del gobierno porque mientras todo está subiendo de precio, el sueldo sigue siendo el mismo”, criticó.

En su defensa, los locata­rios del mercado aseguraron que los incrementos no pue­den absorberlos más, puesto que se quedarían sin ganan­cias.

Dijeron también en su descarga que hay diversos factores que han propiciado el alza en los productos de la canasta básica, tales como el clima, la sobreexplotación de espacios en el campo, los cambios de uso de suelos y hasta la inseguridad.

Mientras esto sucede, la ciudadanía se ve ahorcada al momento de hacer las com­pras.