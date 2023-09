Anuncian creación de Centro de Estudios de la Tierra de la UdeG

Participan CUTonalá, CUSur y CUCosta

El Objetivo, Contar con Información en Materia de Fenómenos Naturales Como Sismos, Riesgos Geológicos y Tsunamis, Entre Otros

Contar con información que sirva a la población en materia de fenómenos naturales como sismos, riesgos geológicos, tsunamis, así como con estu­dios que contribuyan a generar reglamentos de construcción que minimicen riesgos, son algunas de las finalidades del Centro de Estudios de la Tierra de la Universidad de Guadala­jara (UdeG).

En rueda de prensa, en la que se anunció su creación, la Jefa del Departamento de Estu­dios del Agua y de la Energía, del Centro Universitario de To­nalá (CUTonalá), doctora Edith Xio Mara García, expresó que al ser Jalisco una entidad en la que tienen presencia estos fenó­menos es importante contar con investigaciones en la materia.

“La historia de creación de este centro proviene del Cen­tro de Estudios de Sismología y Vulcanología que inició sus trabajos en los años 70, cuando se hacía el monitoreo sísmico y se vio que era necesaria una modernización, apoyada en la Red Universitaria, con tres sedes: CUTonalá y los centros universitarios del Sur y de la Costa. La universidad tiene una infraestructura grande en estos temas y los investigadores aho­ra trabajarán de forma compar­tida”, declaró.

La Directora de la sede del Centro Universitario del Sur (CUSur), doctora Fátima Ezza­hra Housni, expresó que en ese centro tienen elementos natura­les importantes para su estudio, como sismos, fallas activas, un volcán y cuentan con tres redes de investigación, una sísmica, con 32 estaciones ubicadas en el Estado y se trabaja en la reha­bilitación de algunas de ellas.

“En Jalisco las actividades sísmicas y geológicas que te­nemos de riesgo nos obligan a tener datos en tiempo real que trasmitan información a Pro­tección Civil y a la población. La Universidad de Guadalaja­ra es pionera en el tema, y este centro nos va a permitir tener esta información directa, que podremos transmitir para estar preparados. En materia de ob­servación vulcanológica con­tamos con seis estaciones de monitoreo y tenemos el área de geofísica aplicada”, señaló.

En cuanto a las fallas geo­lógicas o fisuras que se han presentado en Ciudad Guzmán, Ezzahra Housni dijo que son el inicio de las que vendrán y ya trabajan en la actualización del atlas de riesgo, puesto que desde septiembre de 2022 a la fecha han aparecido nuevas y toda la zona Occidente está en movimiento continuo.

“Cómo o cuándo ocurrirán los sismos no hay ciencia que te diga; en septiembre, por ca­sualidad ha habido sismos, pero eso no significa que esta vez también vaya a temblar, eso de­pende de las tectónicas oceáni­cas”, subrayó.

El maestro Juan Manuel Sandoval Hernández, del CU­Sur, explicó que la red sísmica de la RESAJ tiene estaciones en todo Jalisco y en Nayarit, así como en el Volcán de Colima, desde donde se genera la infor­mación. “A la red sísmica le falta trabajar la telemetría para que esté en tiempo real; la re­habilitación de infraestructura física y casetas ya está hecha, estamos trabajando en el ruteo para que toda la integración de los datos llegue al edificio central”, comentó.

La doctora Araceli Zamora Camacho, Directora de la sede del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), dijo que México está delimitado por placas tectónicas que entran en contacto entre ellas de mane­ra diferente, y éstas son: la de Rivera, Cocos, Caribe y Norte­americana, las cuales dan dife­rentes tipos de movimientos y en Jalisco se registran por día cerca de 30 sismos de entre 0 y 3.4 grados.

“Hay una zona de fallas Tepic-Zacoalco donde hay una alineación de volcanes que actualmente están activos. La sismicidad en Jalisco es impor­tante. La densidad de población ha aumentado, el número de edificaciones también, de ahí la necesidad de estudiar y brindar información para que las edifi­caciones cada vez sean mejor hechas y más seguras para la población; eso no quiere decir que no tengan daños, pero no que colapsen, esto se ha hecho para la Ciudad de México, y debemos edificar de manera sismo resistente”, precisó.

Recordó que las recomen­daciones ante un sismo, ante todo, son mantener la calma, estar preparados, hacer simula­cros y revisar el lugar donde se está y las salidas.

“Si eso se hace cotidiana­mente vamos a estar prepa­rados. Revisemos siempre el punto donde estemos, en nues­tra casa tengamos siempre un área segura y enseñemos a todos sus habitantes a cómo actuar”, apuntó.