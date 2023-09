Rechazan Nueva ley Para Adultos Mayores

No fue Socializada: Activistas

“Esta ley Simplemente Justifica la Desaparición de Instituciones… y las Pensiones que Amparaba Esta ley Vigente”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que está próxima a dictaminarse en el pleno, activistas cuestionaron la nueva ley para el adulto mayor que se prepara en el Congreso de Jalisco; no se ha socializado con todos los sectores y no especifica qué necesidades va a resolver, lamentaron.

Esta ley fue presentada hace un año por las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) Celenia Contreras y Priscilla Franco, y aunque se han realizado algunas mesas de trabajo para generar una legislación acorde a la situación actual de este sector de la sociedad, ayer se llevó a cabo otra reunión a petición de una asociación civil que pidió conocer la propuesta ya avalada en comisiones.

La vocal de la Comisión de Asistencia Social, la diputada Leticia Pérez Rodríguez (Morena), fue quien los atendió y desarrolló la mesa de trabajo para escuchar sus propuestas, sin embargo, activistas señalaron no estar de acuerdo con lo que se ha realizado, toda vez que ni siquiera los consideraron en su momento para formar parte de las mejoras en la nueva ley.

“En lo personal me parece que esta ley simplemente justifica la desaparición de instituciones, que estaban amparadas todavía en el papel como el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, y también las pensiones que amparaba esta ley vigente. Hace falta un observatorio del adulto mayor que actualice a diario la situación de este grupo de edad, que cada vez es más importante por lo económico que representa”, señaló un integrante del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores.

Mario Salazar, también integrante del centro en mención, consideró que incluso el documento mismo de la iniciativa no está bien redactado, ya que además de no tener lógica no propone el problema que se va a abordar, ni señala las necesidades que este grupo tiene. Aseguró que todo lo expuesto en ella es pura retórica.

“Esta es una ley fuera de tiempo. No responde a la problemática de los adultos mayores, es una ley hecha desde arriba hacia abajo, vertical. No resuelve porque no lo dice claramente en el texto cuál es el problema que va a tratar, cuáles son las necesidades que va a resolver. Por más comentarios que hagamos o propuestas que hagamos se va a votar tal como está, entonces, no tiene sentido”, aseveró.

A decir de la diputada morenista, con esta ley lo que se busca es generar condiciones más dignas de vida para los adultos mayores. Dijo que en la próxima sesión se espera que la iniciativa pase a primera lectura, por lo que todavía hay margen de agregar propuestas de modificación, como las hechas por la agrupación.

“Principalmente lo que ellos piden es que se cree el Instituto del Adulto Mayor, en donde se visibilice sus necesidades, y para que esos derechos integrales se hagan efectivos o se ejerzan, que tengan esa atención totalmente especializada hacia el adulto mayor, y que se lleve a cabo dentro de esta ley el ejercicio del presupuesto y las herramientas que se tengan que crear para que se haga real lo que habla la ley, o sea, que no se quede en letra muerta”, agregó posterior en entrevista.