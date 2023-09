Más de un año y no Acaban Obras en El Colli

Rafael Hernández Guízar

No tiene para cuándo ter­minar la obra de repavimen­tación y arreglo de banquetas en la avenida Felipe Ruvalca­ba, de la colonia El Colli, en Zapopan.

Ha pasado más de un año y aún están en remodelación las aceras, no se puede cami­nar libremente por la banque­ta en esta tan transitada ave­nida que limita con la colonia Paseos del Sol al poniente de la zona metropolitana.

“Dígame si no es el colmo lo que está pasando aquí, está tremendo que los del ayunta­miento nomás no tienen para cuándo acabar esto, no se puede cruzar tranquilo por que cómo pasa uno, y las per­sonas con discapacidad o los adultos mayores tampoco”, dijo Claudia González una de las vecinas entrevistadas.

Pese a que en repetidas ocasiones se hizo el señala­miento puntual por parte de vecinos y comerciantes de la zona, en el ayuntamiento no se ha hecho nada por evitar la problemática que enfrentan las personas: banquetas in­transitables, tierra suelta por doquier, y la molestia de que se cierra paulatinamente la circulación.

“Acaban de abrir ahorita para que la gente pase ya por todo lo que es la avenida, pero hace unos meses estaba abier­to y luego cerraron, y luego volvieron a abrir y otra vez cerraron, y así se la han lleva­do. Sin duda va a quedar bo­nito, pero vaya usted a saber a qué costo y durante cuánto tiempo van a seguir trabajan­do”, siguió la molesto entre­vistada.

Tras recibir una denuncia ciudadana en la redacción de Página 24 acudimos a la zona para revisar la proble­mática, constatamos que en efecto hay obra realizándose aún en la mayoría de las ban­quetas y, por si fuera poco, las esquinas son intransitables.

Desesperados por vivir una situación como se ha na­rrado, vecinos y comerciantes de la zona exigieron a su pre­sidente Juan José Frangie que terminen la obra a la brevedad puesto que para los negocios esto se ha traducido en pérdi­das económicas cuantiosas, y para la ciudadanía en general, se traduce como la imposibi­lidad de caminar con libertad por las calles, expuestos a los peligros que supone una obra inconclusa.