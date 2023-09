Inoperante, Administración del Mercado San Juan de Dios

Locatarios Acusan que “el Administrador no Nos da la Cara”

Por Rafael Hernández Guízar

Total descontrol se vive en el Mercado Libertad de Gua­dalajara, la administración es simplemente inoperante.

Este mercado conocido también como San Juan de Dios, tiene muchas deficien­cias respecto al mantenimien­to, aunque se hacen los re­portes a la administración, la misma no actúa.

“Necesitamos hacer un cambio masivo en todo lo que es el primero, segundo, y ter­cer nivel, porque hay mucho cable suelto, mucho cable pelado, cables que ni siquiera sabemos de dónde son, esto necesita una limpieza urgente. Ahora sí como dicen un ter­cer incendio, pues la tercera es la vencida. Aquí deben de ponerse a trabajar porque este mercado es patrimonio de la humanidad y es un mercado emblemático de Latinoaméri­ca”, dijo la propietaria de un local comercial del señalado mercado.

Y agregó: “Mire el admi­nistrador no nos da la cara, no nos dice nada, se va de vacaciones, de hecho, noso­tros somos los encargados de nuestros locales, cada quien ve por su local porque el ad­ministrador aquí nada más se le dedica a cobrar, yo soy una de las que mejor tomó accio­nes y me puse a entubar los cables porque sí hay muchas cosas mal”.

La desesperación de los locatarios es enorme puesto que las autoridades se han de­dicado simplemente a cobrar por el uso de los espacios.

“Nada más están cobrando y hay muchos problemas, no nada más con la luz también con el agua, aquí sí hay una urgencia se quema todo el mercado, Dios quiera que no pase, pero es un riesgo que tenemos porque no nos hacen caso los del ayuntamiento, como le digo nada más saben cobrar”.

Ni siquiera el incendio que acabó con casi todo el mer­cado el año pasado hizo que por parte de la administración tuvieran atención prioritaria a los riesgos que suponen los daños estructurales y la falta de tomas de agua y extintores.